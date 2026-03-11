美以攻伊恐爆三戰？學者列3大徵兆　批特朗普失智忘記曾言要和平

以色列及美國自2月底攻擊伊朗，伊朗隨即展開反擊，戰火波及中東多國，至今仍未見止息跡象。對此，英國白金漢大學歷史學者格利斯（Anthony Glees）表示，以美兩國領袖強調「強權即正義」，並總結出3個關鍵徵兆，稱與過去兩次世界大戰爆發前的模式相似。此外，他也批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）明顯出現失智狀況，忘記自己曾說要和平。



第一徵兆：自願發動的戰爭

格利斯指出，美國與以色列決定攻擊伊朗，並非出於自衛需求，而是一場「自願發動的戰爭」（war of choice）。他認為，這正是歷史上第一次與第二次世界大戰爆發前的警示信號。格利斯強調，這場中東衝突是兩國領導人為了擴張權力而作出的刻意決策，而非因緊迫的安全威脅。

第二徵兆：強權即正義

格利斯認為，美國總統特朗普與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的行為顯示出一種「強權即正義」的心態，即便這意味着無視國際法。歷史上，類似心態曾出現在好戰政權中，這些政權為了滿足自身野心而入侵鄰國。格利斯警告，這種態度可能助長區域衝突擴大。

第三徵兆：不願快速結束戰爭

格利斯指出，兩位領導人並未積極尋求快速結束衝突，而是展現出讓戰爭持續的傾向。特朗普曾表示對伊朗伊斯蘭革命衛隊的攻勢「非常充分」，並暗示美國可能暫停進攻，但同時堅持不與伊朗談判，除非對方無條件投降。格利斯認為，這種策略可能引發「永久戰爭」，讓更多國家捲入衝突。

格利斯批評：特朗普「明顯出現失智跡象」

格利斯直指，當前情勢與二戰全球化的過程雷同：1941年日本主動攻擊珍珠港後，希特勒才對美國宣戰，由區域戰爭擴展為全球衝突。近日伊朗局勢已升級，具核武的俄羅斯可能開始向伊朗提供美軍情報。同時，伊朗的盟友俄羅斯和中國公開譴責攻擊，並警告衝突可能波及更多國家。

對於戰事可能升級，格利斯表示特朗普「明顯出現失智跡象」。他稱，特朗普不記得自己曾說過想要和平，如果他清醒過來，本有能力宣布勝利並停止戰鬥，但他可能已經被信奉永久戰爭的內塔尼亞胡牽制。

報道亦指出，格利斯雖聚焦於美國與以色列的行動，但他判定「第三次世界大戰起點」的標準，同樣適用於俄羅斯自2022年起對烏克蘭的戰爭，該戰爭已造成約50萬人死亡。

