大阪梅田路面一夜之間冒出18米鋼管　消防緊急注水讓其沉回地底

撰文：中天新聞網
日本大阪梅田地區，在一夜之間突然冒出高約18米的鋼管，目前當局正在調查原因。

路面突然冒出神秘鋼管

據日媒報導，當地時間11日早上6點50分左右，有路人報警有水泥塊掉落在路面。警消到場後，赫然驚見一根長約30米、直徑約5米的鋼管，原本埋在地下，現在已露出地面約18米之高。

大阪市建設局稱消防員正在向鋼管內注水好讓它下沉回到地底，但目前尚無明確的完成時間。所幸這起事故沒有造成人員傷亡。

據大阪市政府稱，這根露出地面的鋼管是一個被稱為「套管」的圓柱形鋼結構，建設局據稱正在附近建造一條雨水管道。市政府認為，鋼管可能是因為浮力作用而露出地面，目前正在調查原因。

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

日本
大阪
中天新聞網