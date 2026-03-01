伊朗「不太可能」參與2026世界盃　如棄戰會由哪隊補上？︱足球

隨伊朗局勢變化，為2026世界盃決賽周添上變數。今屆賽事由美國、加拿大和墨西哥三國共同合辦，伊朗足總會長泰治（Mehdi Taj）在接受當地電視台訪問時宣稱，伊朗隊在目前情況下「不太可能」（unlikely）出席世界盃。

假如伊朗真的退賽，會由哪支球隊頂上他們的席位？國足（中國隊）會有機會嗎？



隨伊朗局勢變化，為2026世界盃決賽周添上變數。（Getty Images）

空襲前外界已在猜測 伊朗會否棄戰2026世界盃？

事實上，在今次以色列及美國聯手空襲伊朗前，外界已曾揣測伊朗會否棄戰今屆世界盃。伊朗去年經由世界盃亞洲區外圍賽第3圈，在A組獲得首名而直接晉級，成為今屆48支入圍球隊之一。

不過特朗普向39個國家實施旅遊禁令，伊朗正是其中一個國民「無論任何情況也不得入境美國」的國家之一。去年底在美國舉行的世界盃決賽周抽籤儀式，足總會長泰治在內的多位伊朗足球界高層，均因而無法取得簽證而缺席。

伊朗身處2026世界盃G組。（FIFA官網）

伊朗足總會長：「不太可能」參加世界盃 當地聯賽暫停

2026世界盃決賽周48支球隊，會分成12個小組作賽，屬於第三檔次球隊的伊朗被編入G組，同組對手分別為比利時、埃及和新西蘭。

昨日空襲後，泰治在伊朗國營電視台上回應伊朗參與世界盃的機會時稱，「我們不太可能展望世界盃，但當然要交由體育界領袖去決定。」泰治同時確認，伊朗足球聯賽會暫停，直至另行通告為止。

伊朗足總會長泰治（Mehdi Taj）宣稱，伊朗隊在目前情況下「不太可能」（unlikely）出席世界盃。（Getty Images）

假如伊朗真的選擇退賽，又會由哪支球隊頂上？

根據國際足協（FIFA）的條例簿，假如伊朗真的選擇退賽，替補的球隊會是「獲推薦的選擇」，「那通常會是相關外圍賽附加賽中的負方，或同一洲份內最高排名的非晉級球隊。」

如此一來，那個席位很大機會落入伊拉克或阿聯酋身上，這兩隊均晉身至亞洲區外圍賽第5圈，當時伊拉克兩回合以3：2擊敗阿聯酋，取得洲際附加賽一席。伊拉克會在3月31日與玻利維亞對蘇里南的勝方，力爭世界盃決賽周入場券，假如他們落敗，可直接取代伊朗。若伊拉克勝出並取得入圍資格，席位則可落入阿聯酋手中。另一個可行做法，是直接由伊拉克取代伊朗的席位，並改由阿聯酋出戰洲際附加賽。

由於中國隊在亞洲區外圍賽第3圈只得第5名，未能晉身第4圈，按FIFA條例簿細則來看，國足基本上應不在考慮之列。FIFA秘書長Mattias Grafstrom宣稱，目前正注視世界局勢，目標是「舉行一個讓每個人安全參與的世界盃」。