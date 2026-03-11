世界盃外圍賽｜伊拉克領空關閉球隊無法出國　主帥請求附加賽改期

隨着伊朗戰爭局勢升級，伊拉克領空關閉，導致球隊無法出國參賽，澳洲籍主帥阿諾德（Arnold）星期一（3月9日）呼籲國際足協推遲在墨西哥舉行的世界盃跨洲附加賽。



伊拉克原定於3月31日在墨西哥城市蒙特雷對蘇里南或玻利維亞，爭奪2026年美加墨世界盃決賽周名額。

不過，伊朗戰爭局勢升級，領空將關閉至4月1日，導致伊拉克許多球員和工作人員被困，無法出行。

主帥阿諾德接受美國有線電視新聞網採訪時說：「如果比賽按計劃在墨西哥進行，我們從巴格達出境會遇到很大的困難。

受伊朗戰爭影響，伊拉克足球隊備戰計劃被打亂，球隊甚至因領空關閉在出行上出現困難，伊拉克主帥Arnold希望世界盃附加賽延期。（Getty images）

「大約有百分之六十的球員在伊拉克國內踢球，我所有的後勤工作人員都住在伊拉克，而醫療團隊則在卡塔爾。目前我們在辦理墨西哥簽證方面也遇到了困難。」

阿諾德繼續說，由於無法離開巴格達，他原本計劃在美國進行的訓練營已經被逼取消。

在目前這種情況下，如果比賽照常進行，對我們來說是非常不公平的，因為我們必須面對很多額外困難。 Arnold

阿諾德建議，可以讓蘇里南和玻利維亞於3月26日先在蒙特雷進行附加賽。他說：

如果我們無法前往，蘇里南可以先和玻利維亞比賽，然後我們在世界盃開始前與勝者交手，這樣也能讓我們有足夠時間準備。

「玻利維亞和蘇里南在3月比賽沒有航班等方面的困難，他們可以直接前往參賽，然後我們再對陣勝者。勝者留下來參加世界盃，輸的一方就回家。」

伊拉克足總目前正與國際足協保持密切溝通，他們已正式提出調整賽程請求。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】