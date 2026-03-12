大阪梅田破土巨型鋼管下沉降至1.6米　剩餘部份料切除處理｜有片

日本大阪梅田地區一根位於地底的巨型鋼管3月11日突然破土而出，據日媒指，露出地面的高度一度達到約18米。消防員隨後向管道注水，冀增加重量讓它下沉回到地底。日媒12日報道，注水作業已完工，鋼管下沉回1.6米位置。由於管道餘下部份難以繼續下沉，當局正考慮以切除方式處理。



日本讀賣電視台（Yomiuri TV）12日報道，施工人員在注水工程完成後，正於九處地點注入化學物質以加固地面，其中一處地點的工程已完成，另外八處地點的工程則由早上作業改為晚間進行。

日媒拍攝的片段顯示，隨着注水工程進行，原本高聳的鋼管逐漸下沉，最終只有一小部份仍處於地表。

目前事發地點附近地區仍處於封閉狀態，由於加固地基工作預計需時數日，意味着道路封閉還需要持續一段時間才能解除。

大阪市政府表示：「我們的首要任務是加固鬆動的地面，同時我們也計劃評估道路橋墩的穩定性。只有在確認這兩項工作都已完成之後，才會解除交通管制。」

市政府11日已為事件致歉，並證實該鋼管為在下水道工程中使用的一個圓柱形鋼結構，懷疑在施工過程中因某種原因產生強大浮力，導致整根鋼管向上移動，並破土而出。