北海道恐爆311規模強震　專家：巨大能量可掀20米海嘯奪10萬人命

2011年3月11日發生的東日本大地震，造成逾1.5萬人死亡，如今已滿15年。最新研究顯示，日本北海道外海千島海溝一帶，已累積足以引發「東日本大震災」等級海嘯的地殼應力。專家估計，未來恐發生規模9.0巨大地震，並引發超過20公尺海嘯，最嚴重情況下恐造成多達10萬人罹難。



富士新聞網報導，北海道大學與東北大學組成的研究團隊2月宣布，研究確認在北海道周邊地區，已累積與東日本大震災相當程度的地殼應力。北海道大學地震火山研究觀測中心教授高橋浩晃表示，調查結果顯示在十勝沖與根室沖一帶、可能引發巨大海嘯的區域，已經累積相當多的能量。

專家估計，日本北海道外海千島海溝一帶未來恐發生規模9.0巨大地震。（Unsplash）

高橋指出，數據再次證實，以和東日本大震災相同的機制引發巨大海嘯，並造成嚴重災害的可能性相當高。北海道大學等研究機構在2019年至2024年間，於千島海溝沿線海底3處設置觀測儀器。結果顯示，其中兩處觀測點每年向陸地方向移動約8公分，另一處則每年移動約4公分。

高橋表示，關鍵在於海溝外側的觀測點，與位於陸側的觀測點移動量幾乎相同。這代表正在隱沒的海洋板塊，其能量幾乎100％都被儲存在該區域，為下一次地震累積能量。他也指出，過去並不清楚海洋板塊隱沒帶的哪個位置會累積大量能量、是否緊密貼合，但研究顯示，特別是在外海區域，板塊之間存在強烈黏著並持續儲存能量。

北海道外海現「地震空白區」 恐發生規模9巨大地震

此外，支持巨大地震可能迫近的重要證據，是所謂的「地震空白區」。高橋指出，從北海道十勝沖到根室沖一帶，幾乎沒有發生大型地震，長期被認為是地震空白區。這些數據顯示，該區域正在為下一次巨大地震累積能量，因此平時地震活動反而較少。

若以400年計算，累積的能量相當於約30公尺的位移。研究指出，該區域大約每400年會發生一次巨大地震，而17世紀的上一次地震，據推測釋放約25公尺的地殼應力。高橋認為目前很可能已累積足以引發規模9.0地震的能量。

若發生巨大地震，推測北海道沿岸將出現超過20公尺的大海嘯。若發生在冬季，大雪和嚴寒氣溫導致避難不及，罹難人數最高恐達10萬人。高橋指出，北海道東部的太平洋沿岸，可能會出現最大規模的海嘯，呼籲當地居民提前做好避難準備。

