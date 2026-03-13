美國男子駕車闖密歇根州一猶太教堂　與保安人員交火後中槍身亡

美國一名男子3月12日（周四）駕車撞入密歇根州一座以色列猶太教堂，在與保安人員交火後中槍身亡。保安人員被車撞傷已送院治療，目前除疑犯外暫無人死亡。



美媒報道，事件發生在位於密歇根州西布魯姆菲爾德鎮（West Bloomfield）的以色列聖殿（Temple Israel），該建築群包含一所幼稚園中心及學校。

據悉，疑犯在駕車闖入猶太教堂後，遭保安人員發現並與他交火，疑犯在交火期間中槍身亡。相關部門表示，儘管疑犯被擊斃，但目前尚不清楚他是被保安人員開槍擊中還是自殺。

現場執法人員亦透露，緊急救援人員在疑犯車輛後座發現疑似大量爆炸物，且疑犯還持有一隻步槍。

奧克蘭縣警長Michael Bouchard稱，執法人員和急救人員已控制了現場的情況，並表示沒有兒童或工作人員受傷，但「一名主要保安人員遭車輛撞擊，已被送往醫院接受治療」。

2026年3月12日，美國密歇根州西布魯姆菲爾德鎮（West Bloomfield），緊急救援人員趕赴以色列聖殿猶太教堂處理槍擊事件。（Reuters）

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）稱，總統特朗普（Donald Trump）已聽取關於密歇根州猶太教堂襲擊事件的簡報。