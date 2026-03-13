英國一女子遭囚禁虐待25年淪家奴　懼再遭「寄宿媽媽」捉走

《衛報》3月12日報道，一名56歲英國婦女威克森（Amanda Wixon）因長期囚禁並奴役一名弱勢女子長達25年，日前在格洛斯特刑事法庭（Gloucester Crown Court）被判處13年監禁。受害者終於打破沉默公開發聲。



受害者在法庭聲明中表示：「25年來我一直生活在恐懼、控制和虐待之中。沒有甚麼能讓我找回失去的歲月。」法官形容此案具有「狄更斯式的特質」（Dickensian，社會的苦難，悲慘的人性）。

週末案情透露，這名患有學習障礙的女子在1990年代中期年僅16歲時，原本只是在威克森家度過週末，卻從此被囚禁在格洛斯特郡家中長達25年，淪為威克森及其10個孩子的奴隸。她被迫以殘羹剩飯度日，只能在夜間偷偷洗澡。

威克森對她實施駭人聽聞的虐待，包括毆打導致牙齒脫落、用洗潔精灌喉、潑漂白水、強行剃光頭髮。她名下約10萬英鎊（約104萬港元）福利金全數轉入施暴者賬戶。

圖為施暴者、「寄宿媽媽」威克森。（X@ScoopStateside）

威克森案受害者的臥室。（格洛斯特郡警方）

警方2021年接獲線報將她救出時，發現其嘴唇和臉上有疤痕，腳和腳踝因長期跪地擦地板長滿老繭。房間猶如監獄牢房。此前社會服務部門曾介入，但此後無聯絡記錄，鄰居稱曾聯繫社會服務部門表達擔憂卻無果。

受害者獲救後仍無法控制地反覆打掃，仍一直恐慌、做噩夢，害怕施暴者會回來抓住她。如今，威克森終被判非法監禁罪、強迫他人從事強制勞動罪及襲擊致人實際身體傷害罪。格洛斯特郡議會表示將進行審查，以防止悲劇重演。