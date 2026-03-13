伊朗戰爭引發全球石油供應中斷　IEA釋放4億桶儲備油或難應對危機

國際能源署說，中東戰事正在引發全球石油市場史上最大規模的供應中斷，當前霍爾木茲海峽油流僅為危機前的10%以下。即使釋放儲備油，恐怕難彌補短缺。



國際能源署（IEA）在3月11日發布的最新市場報告指出，美伊衝突爆發後，伊朗對中東地區石油供應的控制迫使波斯灣產油國大幅減產，目前原油日產量至少減少800萬桶，每天又有200萬桶與石油產品相關的產能遭切斷。

2026年3月11日，在美以與伊朗衝突期間，一艘油輪在霍爾木茲海峽附近的波斯灣航行。（Reuters）

美國和以色列2月28日對伊朗發動襲擊，點燃中東又一輪戰火，削弱全球石油供應和生產能力。伊朗在戰爭期間加強對石油運輸咽喉霍爾木茲海峽的控制，這條要道幾乎處於完全關閉狀態。根據國際能源署數據，霍爾木茲海峽去年石油流通達到每天1500萬桶，但現在還不到危機前的10%。

國際能源署稱，本月衝突會導致全球石油供應日均減少800萬桶；由此引發的油價飆升、航班取消和經濟不確定因素同樣衝擊需求，因此將今年全球消費增長預期下調約25%至日均64萬桶。這是國際能源署去年4月發布2026年預測以來的最低水平。

報告還指出，敵對行動無緩和跡象，霍爾木茲海峽油流恢復也無明確時間表，恢復低位供應對於減輕這場戰爭對全球市場的衝擊至關重要。

德黑蘭拒絕妥協，並恫言將油價推高到200美元（約1600港元）。美國能源部長賴特則告訴美國媒體：

我認為這不太可能發生，但我們目前專注于軍事行動和解決問題。

賴特還說，美國海軍當前無法為穿越霍爾木茲海峽的船隻提供護航，但「極有可能」在本月底實現護航。

石油尚有戰略儲備 天然氣供應壓力更大

國際能源署11日宣佈有史以來最大規模的戰略石油儲備釋放行動，32個成員國同意釋放4億桶石油，包括美國在內的多個國家已公布相關安排。美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府當天晚間宣佈，從下周開始從戰略儲備中釋放1億7000萬桶石油，需120天才能完成。

華盛頓諮詢公司ClearView指出，美國這次石油釋放意味着「官方承認霍爾木茲海峽危機已嚴重到工業化世界不得不動用三分之一石油保險的程度」。

路透社專欄作家布索（Ron Bousso）則指出，自霍爾木茲海峽因戰爭而遭實質性封鎖以來，每日約2000萬桶的石油供應被困在波斯灣地區，約佔全球產量的五分之一。相比之下，特朗普政府此次公布的戰略儲備釋放量，顯得杯水車薪。

布索稱，當前衝突僅持續11天，市場石油缺口就已達約2億2000萬桶。雖然沙特阿拉伯和阿聯酋的出口可以提供額外緩解，但這些供應量仍有限且脆弱。此外，對遠在亞洲的煉油商而言，美國釋放的石油可能幫助有限。

因此，伊朗衝突和霍爾木茲海峽的封鎖會持續多久，會成為決定這次釋放能否有效穩定市場，抑或僅僅延緩損害速度的關鍵因素。

國際能源署也警告，在衝突未能迅速解決的情況下，釋放戰略儲備仍然只是權宜之計。

法國已宣佈未來幾天釋放最多1450萬桶石油，英國也決定貢獻1350萬桶石油儲備。

《衛報》引述資本經濟首席全球經濟師希林（Neil Shearing）報道稱，戰略儲備釋放的關鍵在於，能否將增量原油輸送到需求地，而釋放量取決於管道運輸能力，若衝突持續，損失的供應量可能遠超國際能源署庫存的補充能力。

英國前首相布朗的經濟顧問、英國石油公司高管巴特勒（Nick Butler）則警告，面對可能持久的危機，不應倉促動用石油儲備。

這些儲備只能使用一次，必須謹慎控制釋放量。它們的存在部分是象徵性的，屬於提振信心的措施。 巴特勒

他同時指出，當前供應壓力最大的是天然氣而非石油，而天然氣領域尚無類似國際能源署的國際組織。英國政府除了考慮如何保護消費者免受公用事業賬單上漲影響外，也可能須要制定能源配給計劃。

