美以聯軍襲伊朗害了烏克蘭？波斯灣危機持續愈長或對俄羅斯愈有利

由美以聯軍襲擊伊朗引發中東戰爭，戰事帶來的連鎖反應也波及烏克蘭。



據法新社分析，美國總統特朗普（Donald Trump）作為俄烏戰爭的調解人，一直力圖促成雙方達成協議，結束這場二戰以來歐洲最血腥的戰爭，但與伊朗的衝突似乎已經使旨在結束俄烏最新一輪談判陷入僵局。

美俄烏官員的第三輪三方談判暫定於星期四（3月5日）和星期五（6日）在阿布扎比舉行，但阿聯酋現在是遭受伊朗襲擊的海灣國家之一。一名接近烏克蘭談判代表的消息人士說，下一輪談判的具體日期尚未確定。

不過，烏克蘭總統澤連斯基（Zelenskyy）星期一（2日）指出，三方會談並未因伊朗戰事而取消，但會談將另有新地點，而土耳其或瑞士都是可能的選項，這兩個國家都曾舉辦過關於烏克蘭戰爭的會談。

另外，在與伊朗的戰爭仍在進行的情況下，烏克蘭的盟友能夠投入多少外交資源來阻止俄羅斯入侵也是一個問題。

烏克蘭政治分析家費先科說：「儘管對美國而言，伊朗問題在近期內當然是首要任務，但伊朗戰爭不會導致結束烏克蘭戰爭的談判終止。」

他也說：

烏克蘭戰爭的規模和後果太過巨大，不容忽視。

防空系統彈藥換攔截器

澤連斯基承認，伊朗曠日持久的戰爭可能會影響美國向烏克蘭交付防空系統彈藥。這些彈藥是西方盟友提供烏克蘭用於保護關鍵基礎設施，特別是能源設施。

作為德黑蘭的親密盟友，俄羅斯在長達四年的入侵中一直使用伊朗設計的「沙赫德」（Shahed）無人機，而伊朗也已在海灣地區部署同樣的無人機。基輔已研發出一系列低成本、高效的無人機攔截器，專門用於在空中擊落來襲無人機，並稱相關技術是世界領先。澤連斯基星期二（3日）向中東的美國盟友提出，以部分防空導彈換取這些攔截器，稱能更好保護盟友免受伊朗無人機攻擊。他說：

我們談談短缺的武器：PAC-3導彈。如果他們給我們，我們將提供攔截器。

油價與俄羅斯的戰爭資金

自戰爭爆發以來，烏克蘭不斷升級對俄羅斯油氣設施的遠程攻擊，旨在削弱俄羅斯用於資助入侵烏克蘭的能源收入。西方制裁也針對莫斯科的油氣出口能力。

俄羅斯的能源收入近期已跌至五年來的最低點，經濟面臨日益嚴峻的挑戰，但美以襲擊伊朗和伊朗對海灣能源設施的無人機襲擊，引發市場恐慌，並大幅推高油價，這意味着莫斯科可能獲得更多收入作為戰爭資金。

烏克蘭非營利組織「公民自由中心」（Center for Civil Liberties）專家委員會成員利哈喬夫說：

波斯灣危機持續的時間越長，對俄羅斯就越有利，預算中用於資助侵略烏克蘭的資金就越多。

