特朗普政府擬放寬《瓊斯法案》　應對石油能源危機｜新聞背後

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月13日）表示，他正在考慮放寬《瓊斯法案》中的航運規則，以降低自兩週前美國對伊朗發動軍事行動以來飆升的汽油價格。



《瓊斯法案》是甚麼？

《瓊斯法案》（Jones Act），正式名稱為《1920年商船法案》（Merchant Marine Act of 1920），是一項已實施超過百年的美國國內海運法規。該法案由共和黨參議員瓊斯（Wesley Jones）提出，初衷是保障國家安全與經濟利益。

其核心規定被稱為「沿海航運權」限制：所有在美國境內港口之間運輸貨物的船舶，必須由美國建造、在美國註冊、由美國公民或永久居民營運，且船員主要為美國公民。

資料圖片：《瓊斯法案》（Investopedia）

支持者認為，它維繫了一支強大的美國商船隊與相關造船業，在戰時或緊急狀態下可作為關鍵的軍事後勤支援（海運補給）力量，同時保護國內航運業的工作機會。法案的豁免權並不由海事管理部門直接授予，依法僅有國土安全部部長能在「國防需要」的前提下批准豁免。

為甚麼特朗普想放寬《瓊斯法案》？

近期，這項古老法案成為輿論焦點，直接導火線是美伊戰爭爆發後國際油價飆升，導致美國國內汽油價格飛漲。為緩解壓力，特朗普政府正考慮動用一切政策工具，臨時豁免《瓊斯法案》便是選項之一。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，考慮豁免是為了「確保重要的能源產品和農業必需品能自由流向美國港口」。據國家經濟研究局（NBER）2023年的一份工作論文估算，豁免該法案可能使美國東海岸的汽油、柴油和航空燃油價格每桶分別降低63、82和80美分。允許更便宜的外國船隻在美國港口間運油，可直接降低物流成本。