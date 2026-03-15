持雙國籍部份英國公民可憑歐盟護照入境　昔無英護照須辦證明惹議

英國內政部表示，那些持有英國國籍且為歐盟公民，與持有「英國脫歐後定居身份（post-Brexit settlement status）」的雙重國籍人士，無須使用英國護照即可返回英國。這一舉措較2月25日英國政府更新的邊境管制政策有變化，當時要求持雙重國籍的英國公民，須出示英國護照才能前往英國，否則就要支付589英鎊（約6286港元）辦理「居留權證明書」（Certificate of Entitlement，CoE）才能買到返英的機/車票。



英國《衛報》3月14日報道，英國內政部在舊有網站上更新相關舉措，暫時未就此專門刊登提示。根據內政部網站，其中寫明：「如果你在英國定居後獲得了英國國籍，你可以使用其他國籍的護照或那些由歐盟、挪威、冰島、列支敦士登或瑞士頒發的身份證，前往英國。」

圖為倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅機場）的英國邊境標誌，資料圖片。（Getty）

在規定更新之前，有受影響持雙重國籍人士批評，新規定引發混亂。報道引述拉脫維亞－英國的雙國籍人士Jelena批評，內政部現在才變更政策是太遲，因自己已經為辦理CoE花了錢，並且「在入籍程序上花了2,000英鎊」。

代表在英國歐盟公民權益的人權組織the3million對內政部新規表示歡迎，但也批評內政部未就此進行廣泛告知，並且是「隱藏在不為人知的網頁上，人們從我們這裏而不是從政府那裏聽到這些變化」，還認為推出時間太遲。the3million指出，組織是在3月10日才收到內政部的新規通知，這才知道有了新變化。