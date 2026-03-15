美能源部長令重啟加州外海油井　引發聯邦與州政府法律對抗

美國能源部長萊特（Chris Wright）3月15日動用《國防生產法》（Defense Production Act），命令總部位於德州的薩布爾海上公司（Sable Offshore Corp.）恢復加州南部外海一處因2015年漏油事故而關閉的石油生產設施，以應對供應中斷風險。



能源部聲明指出，重啟位於聖巴巴拉（Santa Barbara）外海的聖伊內斯（Santa Ynez）單元及相關管道，旨在確保西海岸軍事設施的可靠能源供應。該設施包含三座海上鑽井平台、輸油管道及拉斯弗洛雷斯峽谷（Las Flores Canyon）處理廠，日產能約5萬桶原油，每月可替代近150萬桶外國原油。

圖為2026年3月6日，加州州長紐瑟姆到芝加哥出席已故民權領袖傑克森牧師的追悼會。（Reuters）

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）譴責此舉「非法」，指該管道運營商正面臨刑事指控，且受多項法院命令禁止重啟。他強調加州不會坐視聯邦政府犧牲沿海社區、環境及價值510億美元的沿海經濟，並預告將訴諸法庭。

加州已於今年1月就聯邦批准薩布爾公司重啟沿岸管道的計劃提起訴訟，批評聯邦政府「無權僭越加州的監管權力」。