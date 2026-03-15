外媒：俄烏戰爭下莫斯科頻斷網　老式通訊設備需求「逆時代」激增

外媒3月13日報道，俄羅斯因應俄烏戰爭而實施斷網措施後，莫斯科市民的生活和商業活動嚴重受干擾，人們有時甚至無法接打電話，對紙質地圖和傳呼機等老式通訊設備的需求激增，仿佛回到30年前。



《莫斯科時報》（The Moscow Times）13日報道，隨着俄烏戰爭的持續和烏克蘭無人機的頻繁襲擊，俄方3月初切斷主要城市的移動網絡，並限制公共寬帶網絡，還準備封鎖即時通訊應用Telegram和大多數VPN。

莫斯科多個區域近半個月來，斷網生活已成常態，不僅嚴重擾亂日常生活，也給企業造成損失。

2023年1月7日，從美國維珍尼亞州的一間小學側門看，可以看到放在桌上的對講機。（Getty/示意圖）

市民納塔利婭（Natalia）表示，市中心的區域互聯網和手機服務上週末都無法使用。她表示：「我甚至無法撥打電話或發送短信。」

一名住在莫斯科市中心的女受訪者指，她所在街區的移動網絡已完全中斷，政府網站、銀行應用程式等所謂「白名單」上的服務都用不了。她說：「我本來能在家裡用寬頻叫車，結果為了找到司機，卻要在街區轉上大半個小時。」

居民反映，由於支付終端和取貨點斷網，人們有時無法刷卡支付、從自助取款機取錢，也領不了快遞。專家估計，在網絡中斷的首五天，莫斯科的企業損失達30億至50億盧布（約5億港元），快遞服務、汽車共享公司和零售商的商家受較嚴重的衝擊。

2023年8月15日，一面俄羅斯國旗飄揚在位於莫斯科的俄羅斯央行總部上空。標誌上寫着「俄羅斯銀行」。（Reuters）

俄羅斯的政治精英階層也受到波及。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）13日說，總統辦公室已轉用座機。

俄羅斯國會議員也無法連接國會寬頻；Telegram和官員們大力推廣的俄羅斯本土類似應用Max等各類通訊軟件，都無法使用。

自2022年俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯斷網現象越發頻繁。《莫斯科時報》引述研究與分析機構Top10VPN的估算指，俄羅斯在2025年的斷網次數在全球排名第一。監測組織稱，俄羅斯的網絡限制措施已波及至少63個地區。

克里姆林宮本週表明，所有網絡限制措施都「嚴格依據現行法律」實施。由於烏克蘭在攻擊中使用「日益複雜」的方法，因此俄方必須採取斷網措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

