伊朗戰爭｜特朗普：已要求推遲訪華約一個月　因戰事須留華府

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）原定於3月31日至4月2日訪華，但16日下午在白宮被問及訪華行程是否仍在進行時，他稱由於與伊朗的戰事，他已向中國提出請求，將原定本月底的訪華行程，推遲大約一個月，美方正就此問題與中國溝通。他又稱，伊朗戰事將很快結束，但不是本星期。



特朗普在白宮表示，很想到中國訪問，但因為戰事必須留在華府。他期待與中國國家主席習近平會面，稱雙方關係很好。此外，他暗示有可能打擊伊朗哈爾克島（Kharg Island）的石油設施，稱「伊朗哈爾克島的管道遲早有事發生。」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）同日稍早時間稱，特朗普期待訪問中國，但訪問日期可能會更改。作為三軍統帥，他目前的首要任務是確保打擊伊朗的行動持續成功。因此一旦確定訪問日期，美方將立即通知大家。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於16日稍早時間也表示，特朗普可能需要推遲訪問中國，原因在於需要協調戰爭行動。他否認行程可能出現變化，是因為請求中國協助令霍爾木茲海峽開放，又或任何貿易問題上出現分歧。他強調，特朗普希望留在華府協調戰爭行動，在這種時候出國訪問或非最佳選擇。

特朗普在英國《金融時報》15日刊發的採訪中曾稱，可能推遲在北京與習近平舉行的峰會。他敦促北京就伊朗封鎖霍爾木茲海峽作出行動，否則等到峰會時可能為時已晚，希望在接下來的兩週內看到中方行動。