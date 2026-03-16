伊朗戰爭會如何改變中東？

在正打得熾熱的伊朗戰爭之中，大家都在關注霍爾木茲海峽被封、海灣國家能源設施被攻擊對於國際能源價格的影響。特朗普（Donald Trump）時刻都在轉變的言論、伊朗當局的立場宣示，都成為媒體頭條。

特朗普會否「退兵止蝕」，還是會犯上「沉沒成本」謬誤繼續不計成本升級戰爭？至今依然能夠向海灣區內目標發動無人機和導彈攻擊的伊朗，在以色列聲言美以尚有數千個目標可打（按：這可能是由人工智能分析情報而認定的）之際，伊朗再堅持多幾週之後能否保留此刻的反擊能力？

可是，無論戰爭走向如何，這場戰爭的開始以至其打至第三週而未解的局面，對國際政治已經構成了可能非常深遠的影響。

當然，戰爭未完結，要談影響，言之尚早，但我們依然可以聚焦幾個領域而作出初步的觀察和討論。

本文先談中東。

（ISW, Gemini）

在這場戰爭中，美國和以色列至少有三大誤判。一是他們高估了擊殺哈梅內伊（Ali Khamenei）對伊朗政權的影響。

二是美以沒有預料到伊朗會將重點打擊對象集在中阿聯酋為首的海灣國家，甚至直接襲擊他們的大城市民用建築和能源基建，而不只是他們國家境內的美軍基地。

三是美以低估了伊朗封鎖霍爾木茲海峽的意志和能力。

這種誤判造成的後果是，本來反對美國開戰、拒絕美國使用其領土向伊朗發動攻擊的海灣國家及阿拉伯國家「躺着中槍」，能源出口大部分被中止，其大城市的金融、航運中心地位受到地緣戰略層面的質疑，而且他們也被迫大量消耗累積多年採購下來的美製防空武器。

多年來向美國交了保護費，不止沒有得到充分的保護，甚至被美國捲入一場他們一直想要避免的戰爭之中。

在開戰之前，海灣阿拉伯國家其實處於相對的穩定之中。

加沙戰爭、以色列伊朗的多次遙距交戰、美國轟炸伊朗核設施，都沒有對他們的安全和經濟造成實質威脅。

人們對區內不穩的擔憂更多聚焦在沙特和阿聯酋的地緣政治爭奪－－雙方在蘇丹內戰、埃塞俄比亞、索馬里、也門等紅海周邊地區都站在對立面。1月沙特對阿聯酋支持也門武裝的轟炸更將雙方衝突白熱化，沙、阿領導層甚至已經到了不能直接對話的階段，要由第三方作中介勸和，沙特更被指在挑動阿聯酋內部不同酋長國之間的不和。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

這一場伊朗戰爭，一下子就打破了這個局面。海灣阿拉伯國家的地緣政治主題突然由沙特阿聯酋的「紅海爭霸」，變成了榮衰與共的從新認定。國債佔GDP 146％的巴林更有可能變成這場戰爭中第一個面臨經濟崩潰的國家，而這一次沙特和阿聯酋都自顧不暇、愛莫能助。

短期內，如何應對伊朗的攻擊、要否參戰，將會是海灣合作委員會（GCC）六國的一大考驗。若然特朗普升級戰爭－－例如是轟炸佔伊朗石油出口九成的哈爾克島（Kharg Island）能源設施－－伊朗很可能就會攻擊每日輸油量可高達700萬桶的沙特東西油管，沙特屆時就幾乎不得不參戰。（按：伊朗目前已在指責阿聯酋讓美國藉其領土向哈爾克島發動攻擊。）

海灣國家此刻之所以還是避免不了依賴霍爾木茲海峽作能源出口，當中一大原因，就是其長期存在的內部不和，沒有辦法建立跨越國境的能源輸送設施（按：在早前沙阿衝突之前，雙方2017年曾跟佔全球液化天然氣供應17％的卡塔爾斷交）。

（Visual Capitalist, Gemini）

長遠來看，這場戰爭能否讓海灣阿拉伯國家變成一個更緊密的地緣政治實體，是一個值得關注的重點議題。這場戰爭已經揭示了他們在安全問題上所依賴的美國並不可信，也不可靠。而戰爭的任何可能結果都會對他們構成嚴重的地緣政治和區域安全挑戰。

如果特朗普「退兵止蝕」，已證明打擊海灣國家有效的伊朗神權政府將會坐大，未來更可能會在其他議題上以類似方式威脅海灣國家。

如果特朗普「慘勝」，未能在伊朗扶植親美政權，卻將神權政府推翻，讓伊朗陷入以民族和政治立場為界的內亂（按：美國曾考慮支持伊朗庫爾德族發動起義）－－而要應付內亂即時影響的也就是近在咫尺的海灣國家。

如果特朗普「大勝」，在伊朗成功扶植親美政權，區內親伊朗武裝將會被嚴厲壓制甚至消滅，以色列將能鞏固其中東第一強權的地位，這對於理論上支持巴勒斯坦人的阿拉伯國家而言也將構成另一種國內和國外的政治挑戰。

沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）2025年11月18日抵達美國白宮進行訪問，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）為其舉行歡迎儀式。（Reuters）

除了海灣國家之外，這場戰爭也引發以色列再次向黎巴嫩密集開火，試圖消滅真主黨的武裝力量。黎巴嫩政府、國內基督徒和遜尼派，甚至是部分什葉派都不滿真主黨為聲援伊朗而引來戰火，此等變局有可能會讓黎巴嫩再次陷入內戰之中。

同時，伊拉克國內各派矛盾也因這場戰爭而被擺上台面。由於該國擁有美軍基地、親美的庫爾德人地區、親伊朗的什葉派武裝，伊拉克已經罕有地變成了交戰雙方都在轟炸的國家。

而哈馬斯如今公開呼籲伊朗停止攻擊海灣阿拉伯國家（按：他們應該很慶幸他們不再是中東戰爭的主角）也預示着這場伊朗戰爭之後的中東地緣政治將很可能會出現一次大洗牌。

這場伊朗戰爭的最終結局，目前沒有人能夠準確預測。可是，這場戰爭勢必對中東局勢帶來深刻的改變。