特朗普馬來西亞機場跳舞影片瘋傳　播放量逼近5000萬｜有片

美國總統特朗普抵達馬來西亞吉隆坡國際機場時跳舞的影片在社媒瘋傳，跨平台播放量已逼近5000萬次。



特朗普星期天（10月26日）飛抵馬來西亞，他走下總統專機與馬來西亞首相安華會面後，踱步到紅毯旁，隨着跳舞的表演隊伍一同舞動起來。

據馬新社報道，特朗普的顧問布魯斯維茨（Alex Bruesewitz）星期一（27日）在X發文說，這段視頻在特朗普團隊官方Instagram賬號上的點讚數已突破百萬，觀看量高達2150萬次；在臉書（Facebook）上也獲得1710萬次瀏覽；在短影音應用TikTok上獲得930萬次觀看。

布魯斯維茨寫道：「特朗普是世界的領袖，也是社交媒體之王。」

美國總統特別助理兼通訊顧問馬丁（Margo Martin）轉發上述推文時說，這段視頻展現了特朗普與代表們的熱情互動。「跟隨特朗普總統八年來，這或許是我迄今最喜歡的視頻。」

不少網民也稱讚特朗普這個舉動，認為他展示了真情實感、平易近人的特質。

特朗普到馬來西亞是為參加東盟峰會，他已於星期一上午結束馬來西亞之行，續程日本訪問。

本文獲《聯合早報》授權轉載

