特朗普稱打擊伊朗獲一位美國前總統稱讚 美媒：無人承認曾通話
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月16日兩度聲稱，他對伊朗的打擊行動，獲一位美國前總統稱讚。但美國媒體報道，無任何一位前總統承認曾與特朗普通話。
特朗普當日在白宮出席甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會的午餐會時稱，最近與一位美國前總統通話，對方讚揚他在伊朗問題上的行動，並對他說：「我希望當時我也能像你那樣做。」
但當被問及是那位前總統時，特朗普回答說：「我不能告訴你。這對他的政治生涯非常不利，儘管他已經沒有政治生涯可言了。」
美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普同日下午在白宮橢圓形辦公室時，再次提到了「某位總統」的故事，記者問：「是小布殊（George W. Bush）嗎？」特朗普稱：「不是。」記者又問：「是克林頓（Bill Clinton）嗎？」特朗普說：「我不想說。」
CNN報道，目前仍在世的美國前總統，分別為克林頓、小布殊、奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）。克林頓的發言人對CNN表示，克林頓最近沒有就伊朗或其他任何事情，曾與特朗普進行過對話。而小布殊、奧巴馬和拜登的助手，16日也稱沒有任何與特朗普溝通的紀錄。
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