特朗普稱打擊伊朗獲一位美國前總統稱讚　美媒：無人承認曾通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於3月16日兩度聲稱，他對伊朗的打擊行動，獲一位美國前總統稱讚。但美國媒體報道，無任何一位前總統承認曾與特朗普通話。



圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席甘迺迪中心（ Kennedy Center）董事會午餐會前，向記者發表講話。身旁為眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）。（Reuters）

特朗普當日在白宮出席甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會的午餐會時稱，最近與一位美國前總統通話，對方讚揚他在伊朗問題上的行動，並對他說：「我希望當時我也能像你那樣做。」

但當被問及是那位前總統時，特朗普回答說：「我不能告訴你。這對他的政治生涯非常不利，儘管他已經沒有政治生涯可言了。」

圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普同日下午在白宮橢圓形辦公室時，再次提到了「某位總統」的故事，記者問：「是小布殊（George W. Bush）嗎？」特朗普稱：「不是。」記者又問：「是克林頓（Bill Clinton）嗎？」特朗普說：「我不想說。」

CNN報道，目前仍在世的美國前總統，分別為克林頓、小布殊、奧巴馬（Barack Obama）和拜登（Joe Biden）。克林頓的發言人對CNN表示，克林頓最近沒有就伊朗或其他任何事情，曾與特朗普進行過對話。而小布殊、奧巴馬和拜登的助手，16日也稱沒有任何與特朗普溝通的紀錄。