阿富汗喀布爾醫院遭空襲　逾400死　巴基斯坦否認指控

阿富汗塔利班政府周一（3月16日）指控巴基斯坦軍方對喀布爾（Kabul）一家戒毒醫院發動空襲，造成408人死亡、265人受傷。醫院保安向媒體表示，死傷者皆為平民。巴基斯坦否認稱，僅精準打擊軍事設施，並指控阿方庇護「跨境恐怖主義」。



阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）譴責此為「反人類罪」，稱巴基斯坦侵犯領空。巴基斯坦總理發言人穆沙拉夫（Mosharraf Zaidi）駁斥相關指控「毫無根據」。

網傳現場畫面：

巴基斯坦武裝部隊在X平台發文稱，空襲精準打擊位於喀布爾和楠格哈爾（Nangarhar）的「軍事設施」，目標包括阿富汗塔利班裝備庫，強調行動未造成附帶損害，並指阿方指控在於掩蓋其對「跨境恐怖主義」支持。

巴基斯坦武裝部隊否認塔利班指控：

巴基斯坦和阿富汗頻繁衝突在於邊境安全與恐怖主義問題。巴基斯坦指控阿富汗塔利班政府包庇「巴基斯坦塔利班」（TTP），導致恐怖分子從阿富汗越境發動攻擊，而阿方則否認並指責巴方侵犯主權、空襲平民。

襲擊發生前數小時，聯合國安理會通過決議，呼籲阿富汗塔利班加強反恐。

近期雙方衝突持續升級。世界糧食計劃署周日（15日）表示，已開始向因衝突流離失所的2萬多個阿富汗家庭提供緊急食品援助。