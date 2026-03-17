俄羅斯遭遇今年最大規模無人機襲擊 莫斯科市長：已擊落250架
撰文：王海
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俄羅斯3月16日（周一）表示，剛過的周末期間擊落了250架飛往莫斯科的烏克蘭無人機。官員稱，這是過去一年向俄羅斯首都發動的最大規模無人機襲擊。
路透社引述莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）報道，「過去兩天，防空部隊在飛往莫斯科的路線和莫斯科第二道防線上摧毀了約250架敵方無人機。」
據俄媒塔斯社（TASS）報道，索比亞寧14日（上周六）表示，65架飛往首都的無人機已被摧毀，防空系統15日據報又擊落54架接近莫斯科的無人機，隨後在16日再擊落62架無人機。
據路透社報道，俄羅斯航空監管機構表示，莫斯科的主要機場在周末襲擊事件發生後實施了航班管制，但隨後已解除。
據報道，這次襲擊並沒有造成人員傷亡。索比亞寧向俄羅斯武裝部隊的行動表示感謝。
路透社記者稱，週末期間，他們在莫斯科及其周邊地區聽到了巨大的爆炸聲。
報道指，莫斯科及其周邊地區的人口約2,200萬。
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