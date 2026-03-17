新加坡總理黃循財訪日 撰文寄語日本繼續加強區域夥伴互信
新加坡和日本在雙邊和區域事務中都有更多深化合作的空間，但一些國家對日本的看法仍受歷史因素影響，新加坡希望日本繼續與區域國家建立互信，共同維護區域安全穩定。
新加坡總理兼財政部長黃循財周二（3月17日）啟程訪問日本。他同一天在《日本經濟新聞》發表評論文章，表示希望能與這個東北亞的重要夥伴開展更多合作。
「新加坡和日本正面對一個動盪、碎片化且高度不確定的世界。然而，兩國這60年結下的深厚夥伴關係，為我們應對變局奠定了堅實的基礎。作為理念相同、合力維護自由貿易和多邊秩序的夥伴，我們還有許多合作空間。」
這是黃循財自2024年就職以來首次正式訪日。日本也是他繼中國和韓國之後，出訪的第三個東北亞國家。
他認為，新日兩國應在更廣泛的區域層面加強合作，在日本現有多項倡議的基礎上推進，包括反恐、人道援助和災害救援等安全相關領域的合作。
「長期以來，新加坡一直認為日本能在促進區域和平穩定方面發揮更大作用。同時，我們也認識到，歷史經歷仍影響着一些國家的看法。我們希望日本繼續努力建立信任與信心，讓我們共同維護安全與穩定的區域環境。」
日本長期是新加坡前10大貿易投資夥伴。截至去年底，在本地註冊的日本公司超過5300家。
黃循財指出，新日兩國可進一步鞏固已穩健的經貿聯繫。除了互為彼此重要的貿易和投資夥伴，兩國也參與多項區域、諸邊及國際倡議。雙方應以此為基礎，確保經濟具有韌性，實現共同繁榮。
新加坡和日本同為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及印太經濟框架（IPEF）成員。
此外，黃循財指出，兩國也能在數碼經濟領域，及前沿領域如人工智能、量子技術和太空等加強合作。
在數碼經濟方面，他形容新加坡和日本是「天然的合作夥伴」，因為雙方擁有先進的數碼基礎設施和監管框架。兩國能通過《電子商務協議》等機制，共同制定國際標準，推動安全可靠的跨境數據流動。
至於前沿領域，日本具備先進技術和雄厚產業實力，新加坡則是全球樞紐，擁有充滿活力的研發與創新生態系統。雙方可結合彼此的互補優勢，共同把握未來科技的發展。
新加坡作為東盟—日本對話關係協調國，以及明年的東盟輪值主席國，黃循財也希望日本能與東盟更緊密地合作。例如，充分利用日本和東盟建立的全面戰略夥伴關係，推動區域重點項目，如東盟電網。
新加坡和日本於1966年建交。回顧這60年，黃循財指出，兩國關係經歷重大轉變，從最初新加坡接受日本的援助和投資，到後來逐漸發展為多元化、互利共贏的夥伴關係。
尤其是在2002年這一轉折點，新加坡首次與日本這樣一個主要經濟體簽署自由貿易協定——日新經濟夥伴關係協定。這也是日本的首個雙邊自貿協定。這不僅強化新加坡作為國際商業樞紐的地位，也加深日本與區內的經濟聯繫。
60年對兩國都具有特殊意義。黃循財說，在日本，60歲生日稱為「還歷」（kanreki），象徵重生和生命新階段的開始；在新加坡，60也具有類似的重要意義。他因此希望兩國能繼續共同「構想、創造、演進」，開啟新日關係令人期待的新篇章。
本文獲《聯合早報》授權轉載