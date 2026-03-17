新加坡總理黃循財訪日　撰文寄語日本繼續加強區域夥伴互信

新加坡和日本在雙邊和區域事務中都有更多深化合作的空間，但一些國家對日本的看法仍受歷史因素影響，新加坡希望日本繼續與區域國家建立互信，共同維護區域安全穩定。



新加坡總理兼財政部長黃循財周二（3月17日）啟程訪問日本。他同一天在《日本經濟新聞》發表評論文章，表示希望能與這個東北亞的重要夥伴開展更多合作。

「新加坡和日本正面對一個動盪、碎片化且高度不確定的世界。然而，兩國這60年結下的深厚夥伴關係，為我們應對變局奠定了堅實的基礎。作為理念相同、合力維護自由貿易和多邊秩序的夥伴，我們還有許多合作空間。」

這是黃循財自2024年就職以來首次正式訪日。日本也是他繼中國和韓國之後，出訪的第三個東北亞國家。

他認為，新日兩國應在更廣泛的區域層面加強合作，在日本現有多項倡議的基礎上推進，包括反恐、人道援助和災害救援等安全相關領域的合作。

「長期以來，新加坡一直認為日本能在促進區域和平穩定方面發揮更大作用。同時，我們也認識到，歷史經歷仍影響着一些國家的看法。我們希望日本繼續努力建立信任與信心，讓我們共同維護安全與穩定的區域環境。」

圖為2025年11月19日，新加坡總理黃循財出席彭博創新經濟論壇晚宴（Bloomberg New Economy Forum），期間就中日兩國因日本首相高市早苗的涉台言論而關係變得緊張作出回應。(gov.sg)

日本長期是新加坡前10大貿易投資夥伴。截至去年底，在本地註冊的日本公司超過5300家。

黃循財指出，新日兩國可進一步鞏固已穩健的經貿聯繫。除了互為彼此重要的貿易和投資夥伴，兩國也參與多項區域、諸邊及國際倡議。雙方應以此為基礎，確保經濟具有韌性，實現共同繁榮。

新加坡和日本同為跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）、區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），以及印太經濟框架（IPEF）成員。

此外，黃循財指出，兩國也能在數碼經濟領域，及前沿領域如人工智能、量子技術和太空等加強合作。

在數碼經濟方面，他形容新加坡和日本是「天然的合作夥伴」，因為雙方擁有先進的數碼基礎設施和監管框架。兩國能通過《電子商務協議》等機制，共同制定國際標準，推動安全可靠的跨境數據流動。

至於前沿領域，日本具備先進技術和雄厚產業實力，新加坡則是全球樞紐，擁有充滿活力的研發與創新生態系統。雙方可結合彼此的互補優勢，共同把握未來科技的發展。

新加坡總理黃循財（左）2025年11月17日前往出席「彭博社新經濟論壇」（FB@Lawrence Wong）

新加坡作為東盟—日本對話關係協調國，以及明年的東盟輪值主席國，黃循財也希望日本能與東盟更緊密地合作。例如，充分利用日本和東盟建立的全面戰略夥伴關係，推動區域重點項目，如東盟電網。

新加坡和日本於1966年建交。回顧這60年，黃循財指出，兩國關係經歷重大轉變，從最初新加坡接受日本的援助和投資，到後來逐漸發展為多元化、互利共贏的夥伴關係。

尤其是在2002年這一轉折點，新加坡首次與日本這樣一個主要經濟體簽署自由貿易協定——日新經濟夥伴關係協定。這也是日本的首個雙邊自貿協定。這不僅強化新加坡作為國際商業樞紐的地位，也加深日本與區內的經濟聯繫。

60年對兩國都具有特殊意義。黃循財說，在日本，60歲生日稱為「還歷」（kanreki），象徵重生和生命新階段的開始；在新加坡，60也具有類似的重要意義。他因此希望兩國能繼續共同「構想、創造、演進」，開啟新日關係令人期待的新篇章。

本文獲《聯合早報》授權轉載

