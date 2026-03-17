伊朗局勢｜美國尋「護航聯盟」暴露戰略困局？盟友觀望陣營恐動搖

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）已沒有船隻通航，美國有點急了，頻頻向盟友施壓要求集體護航。



3月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在接受《金融時報》採訪時，向盟友發出了「最後通牒」：「如果不採取行動協助美國使霍爾木茲海峽保持暢通，北約將面臨『非常糟糕』的未來。」

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此前一日，特朗普在社交平台上公開「呼籲」，要求法國、日本、韓國、英國等國派遣軍艦，以確保海峽的通暢和安全。緊接着，美國《華爾街日報》披露，特朗普政府計劃近期宣佈正式成立所謂「護航聯盟」。

從公開「搖人」到準備「拉群」，霍爾木茲海峽的封鎖確實讓華盛頓陷入焦灼。

焦灼源於白宮的一場會議。儘管特朗普本人並未出席，但美國石油企業高管依然向政府傳遞了一個悲觀的信號：至關重要的霍爾木茲海峽能源運輸中斷，將繼續給全球能源市場帶來波動。

為平抑油價，白宮正在醞釀多項措施，包括進一步放寬對俄羅斯石油的制裁、大規模釋放緊急能源儲備，以及可能豁免一項限制美國港口間原油運輸的法規。

護航霍爾木茲海峽，也順理成章地成了轉嫁危機的一個選擇。

美國的邏輯很直白：霍爾木茲海峽是全球的，不是美國自己的；海峽堵了，受損的也不止美國；既然大家都要用，那就都該派船、出力、擔風險。

聽着像國際合作，實際上是重寫責任順序。戰爭不是大家投票決定打的，後果卻要大家一起扛；戰火不是別人點着的，善後卻成了「國際社會共同義務」。這套說法的高明之處，在於試圖把美國的戰略失手，洗成全世界的共同麻煩。

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目前，被特朗普點了名的盟友們都很謹慎。

法國、德國、澳洲均已拒絕，英國更多是在討論非直接作戰的技術性選項，比如掃雷能力，而不是把軍艦開過去。韓國總統府稱將「審慎考慮」，日本首相高市早苗則稱「正在討論」。

美國盟友們的反應不難理解。

隨着美以對伊朗的軍事行動進入第三周，國際油價再度突破100美元（約783港元）/桶。這對所有依賴海灣能源的國家來說，已經不是單純的護航，而是一項隨時可能捲入更大沖突的高危任務。

即便是美國自己，也沒準備好。

美國能源部長萊特（Chris Wright）承認：「我們還沒做好準備。」多家媒體證實，自戰事開始以來，困在海峽附近的商船幾乎每天都請求美國海軍護航，無一例外都被拒絕。

霍爾木茲海峽最窄處不過幾十公里，暗礁多，水深較淺，僅靠無人機、水雷、小型快速巡邏艇等低成本手段就能影響航運。

對伊朗來說，只要讓船東猶豫，讓保險公司抬價，讓市場相信「下一艘可能出事」，整條航道就會受阻。但對美軍來說，護航是高強度、長時間、全天候伴隨，是持續消耗，是高風險值守，是拿昂貴的裝備去應對低成本的突襲。

這也是為什麼，美國一邊催盟友下場，一邊自己卻遲遲邁不開腿。更讓盟友難以接受的是，美國一邊要求大家「接盤」，一邊仍在升級風險。

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3月14日，特朗普在接受NBC採訪時稱，美國準備對伊朗石油出口中心哈爾克島（Kharg Island）發動新的襲擊：「我們可能還會再炸幾次，只是為了開心。」

同時，他還抱怨盟友「不作為」：「我們一直對他們很友好……現在就看他們是否會幫助我們了。我一直認為北約是一條單行道。」

在這場「誰該為霍爾木茲海峽負責」的爭論中，英國能源大臣文立彬（Ed Miliband）認為，「重新開放海峽的最佳和最徹底的方法是結束這場衝突」。

畢竟，真正的解決之道，從來不是把更多的人拉下水，而是回到問題的源頭，讓點火的人，學會滅火。

麻煩是誰製造的，責任就該由誰來扛。

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