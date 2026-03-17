侵略伊朗師出無名　號召護航無人響應　可悲美國還不如俄羅斯

聚焦中東當下戰火，可以說是始於荒唐、糾纏於滑稽，卻不知道以什麼作結。

首先，這場戰爭原本沒有必要爆發，卻還是在以色列一意孤行、美國心存僥倖、特朗普（Donald Trump）好大喜功下炸裂天際。結果師出無名的侵略不僅沒有擊潰伊朗政權，還導致更加強硬的革命衛隊（IRGC）躍升權力核心，既扶持哈梅內伊（Ali Khamenei）之子接任最高領袖，更開始針對霍爾木茲海峽、周遭海灣國家的全面掃射，觸發全球能源與供應鏈危機。

而面對情況失控，有意TACO的特朗普也開始了「止損工程」：先是放話戰爭很快結束、美國已經大獲全勝，又稱不達目的誓不罷休，其實基本就是在手忙腳亂與厚顏無恥間反覆橫跳，完美演繹了什麼叫「只要我不尷尬，尷尬的就是大家」。

但這終究不是破局之道，因為以色列已把華盛頓綁上戰車，盛怒之下的伊朗也不可能放過這種「打了無須負責」的復仇情境，所以特朗普還是只能設法加碼求取破局，其實也就是當下的「各國護航」鬧劇：把更多國家綁上自己與以色列的戰車，用軍事加碼終結伊朗手中的「霍爾木茲牌」，好讓美國能夠宣稱大獲全勝，一如節奏混亂、一潭泥濘的可笑關稅戰。

但結果狠甩特朗普一耳光，不只被伊朗攻擊的海灣各國沒有買美國、以色列的帳，就連歐洲、印太國家等傳統美國盟友，也同樣對於派兵護航三緘其口，不是推三阻四就是直接拒絕，當中甚至包括與美國關係急速升溫、有意實現「國家正常化」的日本，以及號稱因為AUKUS而與美國結成「50年戰略聯姻」的澳洲。

圖為2026年3月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）在德拉瓦州（Delaware）的空軍基地，出席6名陣亡美軍的遺體移交儀式。（Reuters）

顯然，各國即便沒有明說，卻也都知道這是一場美國、以色列師出無名的侵略，並且正因如此導致全球蒙受損害。說得更直接，正是因為「以色列有事美國有事」的戰略裹脅，才導致當下的「伊朗有事全世界有事」。各國即便不站在道德角度思考，卻也要為自己的國家利益負責，如果派兵加碼助長無謂戰火滔天、延續戰事，最終只能滿足內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的血腥殺欲、鞏固特朗普的政治台階，卻讓自己付出更多經濟與政治、甚至軍事代價，究竟何苦來哉，要用自身血肉來為滑稽政客作嫁衣裳？

歸根結柢，美國走到今日，還是要對制度問題、乃至政治氛圍反躬自省：是什麼樣的濫權獨裁、缺乏制衡，能讓總統繞過國會隨意興戰，又在陷入泥淖後裹脅他國一同受害？又是什麼樣的獨裁心性、傲慢心態，能讓以道德高地自居的「民主燈塔」，反覆對無辜人民遂行殺戮，不論是轟炸南斯拉夫或伊朗女校，卻又夸夸其談大言不慚？又是什麼樣的自以為是、霸權認知，讓一個國家已經走過伊拉克與阿富汗的「雙重泥淖」，卻還不知反省貿然重啟中東戰場？

早在這次戰爭前，美國就為護航以色列，而在加沙戰爭與俄烏戰爭上嚴重雙標，在抨擊後者遂行侵略同時，又全力支持前者屠殺巴勒斯坦人，基本已經毫無國家聲譽可言，只能陪以色列一起在全球譴責中渾身浴血。

可是在這次戰爭中，美國又明顯落入更加尷尬的境地：全球或許有不少西方國家參與對俄制裁，卻無人為這次美以侵略拍手叫好，甚至連美國政壇、MAGA陣營都是質疑四起；俄羅斯即便戰場表現差強人意，卻還是有朝鮮軍援，以及中國、印度等俄油買家的經濟托底，但這次美國連護航聯軍都湊不齊，更對油價飆漲的市場懲罰毫無辦法，只能靠特朗普越來越不可信的放話勉強調控。

說到底，美國雖然成功斬首哈梅內伊（Ali Khamenei），卻也斬首了自身信譽與國家威望。在加沙戰爭時，各界還能說美國標準與俄羅斯半斤八兩；但在這次侵略伊朗卻踢到鐵板後，美國已經可悲到連俄羅斯都不如。