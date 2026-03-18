古巴恢復大部份電網供電　特朗普：很快會對古巴採取行動

古巴能源部門官員3月17日表示，古巴繼前一天全國性停電，影響近1000萬人後，已於17日恢復大部份電網供電，並重啟了國內最大的燃油發電廠。與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）繼16日揚言將「有幸接管古巴」後，他於17日稱古巴狀況非常糟糕，華府「很快會對古巴採取行動」。



俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）17日表示，俄方準備盡力向古巴提供援助，兩國正就相關問題保持溝通。對於特朗普近日針對古巴的言論，佩斯科夫指古巴是獨立的主權國家，因美方實施禁運而遭遇嚴重的經濟困難，面臨人道主義困境，俄羅斯準備提供一切力所能及的援助。



圖為2026年3月16日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見記者。他當日簽署一項行政命令，成立由美國副總統萬斯（JD Vance）領導的反詐欺工作小組。（Reuters）

路透社報道，古巴尚未說明16日全國性電網癱瘓的原因。這是自美國切斷委內瑞拉向古巴供應石油，並威脅對向古巴輸送燃料的國家徵收關稅以來，古巴首次發生此類大規模電網癱瘓。

古巴能源部門官員表示，已恢復大部份電網供電。據古巴國家電視台中午報道，首都哈瓦那近一半地區已恢復供電。另據指出，古巴第二大城市聖地牙哥（Santiago）仍停電，但料在當日結束前恢復。

圖為2026年3月17日，古巴首都哈瓦那街頭，當日大部份地區的電網已恢復供電。（Reuters）

魯比奧：古巴須徹底改革

特朗普近日多次表示，古巴期待與美國達成協議，17日也重申對方正與美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）談判。

魯比奧17日稱，古巴的經濟運作不暢，政治和政府體制也難於整頓，必須作出徹底改革。他又稱，目前的古巴政府無法解決國家疲軟的經濟，需要新的人來負責修復。