馬來西亞收回「與美國對等貿易協定失效」論　改口稱未收正式通知

馬來西亞媒體日前報道，馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈里（Seri Johari）表示，由於美國最高法院一項裁決，推翻美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早期實施的大部份關稅措施，馬來西亞與美國之間的互惠貿易協定（ART）現已無效。不過，貿易部隨即發布聲明澄清，佐哈里「說錯了」；佐哈里最新改口稱，馬來西亞方面尚未收到美方正式通知。佐哈里前後不一的言論引起國內的爭議。



馬來西亞媒體報道，佐哈里3月15日出席開齋節相關活動時表示，美國最高法院推翻特朗普（Donald Trump）實施的全球性關稅，因此馬來西亞與美國的對等貿易協定失效。他當時說：「如果美方聲稱是貿易順差，就必須說明涉及哪個行業，不能地毯式、一概而論地徵收關稅。」此番言論引來當地媒體與輿論關注。

不過，貿易部隨即發布聲明澄清指，佐哈里「說錯了」，惟未提供進一步說明。

2025年10月26日，馬來西亞吉隆坡，圖為特朗普與安華簽署貿易協議。（Reuters）

馬來西亞星報周二報道，佐哈里隨後出席活動受訪時改口表示，尚未收到美國就對等貿易協定發出的任何書面正式通知，美方正在對各國的關稅稅率進行調查，「當他們有了調查結果後會提出方案，我們再討論相關條件」。

有馬來西亞學者認為，官員說法轉變反映出美國關稅政策不確定性，突顯出面對具單邊性質政策壓力時官方回應上的困難。