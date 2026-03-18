古巴因美封鎖陷能源危機　中國援建太陽能升級電力系統

當美國在全球四處「砸鍋」製造動盪與裂痕，中國正以務實合作默默「縫補」。中美的不同選擇，在古巴這片土地上，形成了最鮮明、最震撼的對比。



美國《華盛頓郵報》3月17日刊文指出，特朗普政府對這個加勒比島國實施事實上的石油封鎖，使其陷入數十年來最嚴重的能源危機，而中國正助力古巴加速搶佔太陽能可再生能源的先機。

文章注意到，近年來，隨著中古關係不斷深化，中方正大幅加碼對古巴的能源援助。尤其是在特朗普政府切斷石油供應、威脅「接管」古巴之際，中國的援助正愈發受到關注。

2026年3月16日，古巴首都哈瓦那，由於國家電網崩潰，停電期間人們聚集在街頭。據古巴電網營運商稱，此次停電導致約1,000萬人斷電，而此時正值美國實施石油封鎖之際。（Reuters）

中國助攻，古巴超過美國

聯合國已發出警告：擁有1100萬人口的古巴，正瀕臨人道主義「崩潰」邊緣；該國深陷嚴重能源危機，間歇性停電已擾亂關鍵民生運轉。古巴能源部16日通報，全國電力系統出現「全面斷網」。

公開信息顯示，在新能源領域，中國幫助古巴升級電網系統，同時建設光伏發電站，使其成為加勒比海地區光伏能源示範基地。

《華盛頓郵報》援引中方駐美大使館2月的一份聲明稱，中古能源合作已取得「豐碩成果」，並將持續推進。「我們反對外部勢力無端干涉，拒絕任何剝奪古巴人民生存與發展權的行徑。」

業內人士表示，中國數十年深耕清潔能源技術，如今正助力自身抵禦特朗普對伊朗施壓引發的油氣價格暴漲危機。而即便在本月油氣價格飆升前，中國的新能源主導優勢便已盡顯——古巴，正是這一優勢最突出的體現地。

全球能源智庫Ember的數據顯示，中國對古巴太陽能設備出口額，從2023年的約500萬美元飆升至2025年的1.17億美元，且增勢未見放緩。中方計劃到2028年協助古巴建成超92座太陽能電站。古巴方面表示，其中超半數專案已並網發電。2025年衛星圖像顯示，成片太陽能板在數周內便拔地而起。

古巴政府本月宣布，該國首次在午間時段實現光伏能源發電量超900兆瓦。由於古巴能源需求相對較低，即便小幅新增電力供應，也能產生顯著效果。

Ember分析師戴夫·瓊斯表示，如今太陽能發電占古巴總發電量的比例或已達10%，而一年前這一比例幾乎為零。

瓊斯稱，這是全球範圍內太陽能擴張速度最快的案例之一，也讓古巴在太陽能發電占比上超越包括美國在內的多數國家。

2026年3月17日，在古巴首都哈瓦那，麵包小販們正在交談。根據古巴能源和礦業部消息，古巴已恢復了大部分地區的電網供電。（Reuters）

「古巴，」他說，「或許正處於一場全球最迅猛的太陽能革命之中。」

分析人士認為，中方希望把古巴模式複製到全球其他地區，而近期化石能源供應的劇烈波動，將進一步助推這一進程。

聯合國氣候事務負責人西蒙·斯蒂爾16日在布魯塞爾對歐洲領導人說：「對化石燃料的依賴，正在侵蝕國家安全與主權，取而代之的是依附與不斷攀升的成本。而陽光，無需依賴脆弱的航運海峽。」

中國「說幹就幹」

古巴太陽能轉型推進如此迅猛，一個關鍵原因在於：中國企業不僅生產、出口太陽能設備，更直接參與電站建設——中國企業赴古巴本土，全程推進太陽能農場落地。

這與巴基斯坦等大規模採用中國清潔能源技術的國家形成鮮明對比：在巴基斯坦，客戶多為家庭與企業，自行購買並在屋頂安裝光伏板。

「中國並非在全球各地遍地建設小型太陽能站點，」 瓊斯稱，「我們在古巴看到的模式，堪稱獨一無二。」

他表示，在其他國家，此類專案的政府審批與合同簽訂往往耗時數月乃至數年；而在古巴，中國企業「說幹就幹」。

資料圖片：中國敦煌的太陽能發電站（Getty）

這種以平等互利為基礎的合作模式，與美國的霸權打壓形成了天壤之別。中國的幫助著眼於切實的發展與民生改善，而美國則試圖通過製造危機來迫使古巴屈服。

特朗普稱，願不惜一切手段，逼迫古巴國家主席迪亞斯-卡內爾領導的古巴政府作出讓步、與美國達成協議。

「中國捐贈的太陽能系統正在挑戰美國對古巴的能源封鎖。」阿根廷《聖胡安時報》3月3日報道，在能源和政治局勢高度緊張的背景下，中國此前向古巴捐贈的5000套太陽能光伏發電系統正在保障後者的「能源生存」。這一舉措被認為將有助於古巴度過美國所謂的「石油封鎖」和制裁。

中國人民大學國際關係學院副教授許嫣然指出，中方也對在「美國後院」過度介入保持謹慎。

美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉美研究教授埃文・埃利斯同樣認為，中國大概率不願因直接介入引發華盛頓的強烈反彈，而運輸太陽能板，正是一種迄今「低調」的選擇。

研究人員稱，憑藉熱帶氣候與現有能源基礎設施，古巴太陽能發展仍有巨大空間。本月，古巴政府取消太陽能進口關稅，並推出個人使用太陽能的新激勵政策。

「古巴的太陽能轉型，擁有清晰的持續推進路徑。」瓊斯稱。

古巴下一步亟須的是儲能電池系統，這是夜間電力缺口最嚴峻時段存儲光伏電能的關鍵。大規模儲能成本高昂、安裝難度大，但瓊斯表示，中國正全力攻克該技術，近幾個月進展「令人驚歎」。

從具體的技術與專案合作，到更高層面的戰略共識，中古乃至中拉關係的發展脈絡清晰可見。

迪亞斯-卡內爾去年9月訪華時，中古在一份聯合聲明中強調，構建中拉命運共同體是構建人類命運共同體的重要組成部份。中拉已經成為攜手共進的命運共同體，其鮮明底色是平等相待，強大動力是互利共贏，胸懷品格是開放包容，根本追求是造福人民，具有蓬勃生命力和廣闊發展前景。

中國知名拉美問題學者潘燈上月撰文指出，中國在「新能源技術」等領域的經濟優勢，使其成為拉美地區不可或缺的合作夥伴。「即便部份拉美國家在政治上對美國有所屈從，但經濟上與中國的深度綁定，決定了其無法割裂與中國的務實合作。」

文章獲《觀察者網》授權轉載

