特朗普政府據報欲趕古巴總統下台　迪亞斯卡內爾誓言抵抗任何侵略

古巴總統迪亞斯卡內爾（Miguel Díaz-Canel）3月18日在社交平台X發文，強硬回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日發出的「奪取古巴」威脅論，誓言任何外部侵略都將遭遇「堅不可摧的抵抗」。美媒指，特朗普政府正試圖將古巴總統趕下台，但將下一步行動交給古巴方面。



迪亞斯卡內爾指控美國幾乎每日都以武力推翻國家憲政秩序相威脅，對古巴人民發動「猛烈的經濟戰爭」。他強調，「任何外部侵略者都將與堅不可摧的抵抗發生衝突。」

古巴總統迪亞斯卡內爾在X發文誓言抵抗美國：

美媒CBS報道，特朗普此前在白宮提到，美國將很快與古巴達成協議或採取行動。他提出以某種形式奪取古巴，更早之前亦提過「友善接管古巴」。他周一（16日）進一步表示，「不管我選擇放過它還是取走它，我都可以隨心所欲地處置它」。

針對古巴宣布允許海外公民在島內投資和開辦企業，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）認為，這還不夠徹底，古巴經濟運作不佳，政治和政府體系無法解決它。

《紐約時報》引述知情人士透露，特朗普政府正試圖將古巴總統趕下台。美國已向古巴談判代表發出信號，要求古巴總統下台，但將下一步行動留給古巴方面。

報道指，罷免古巴總統將為特朗普帶來象徵式勝利，使他能夠告訴美國公眾，他推翻一個長期反對美國的政府領導人，就像他在委內瑞拉所做的那樣。