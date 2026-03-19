伊朗戰爭｜美媒：國防部要求國會追加2000億美元應付戰事

【伊朗戰爭 / 美國 / 哈梅內伊 / 穆傑塔巴 / 以色列 / 最新消息】美國與以色列向伊朗發動的戰爭進入第20日之際，《華盛頓郵報》引述一位特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府高層官員報道，國防部已要求白宮批准向國會提出的超過2,000億美元（約1.57億港元）的撥款請求，用於應付伊朗戰爭。這是一項數額龐大的新請求，幾乎肯定會遭到反對這場衝突的國會議員反對。



據三位知情人士透露，這筆資金將遠遠超過美國政府迄今大規模空襲伊朗的成本，其目的在於緊急增加關鍵武器的生產。過去三週，美以聯軍已對數千個目標發動空襲，而這筆資金正是用於這些武器。

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大樓就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

目前尚不清楚白宮最終將向國會申請多少撥款。一位高級政府官員表示，一些白宮官員認為國防部的撥款申請在國會獲得批准的可能性不大。據這位官員和其他三位知情人士透露，過去兩週，國防部已提出了幾項不同的撥款申請。

由於公眾對這項軍事行動的支持冷淡，民主黨人對此持強烈批判態度，因此這項撥款申請很可能會在國會引發一場激烈的政治鬥爭。共和黨人已表示支持即將提出的補充撥款申請，但尚未確定具體的立法策略，也未找到突破參議院所需60票門檻的明確途徑。

據多位官員透露，伊朗戰爭的成本迅速攀升，光是第一周就超過110億美元（約862億港元）。2月28日，美以聯合軍事行動開始後不久，特朗普政府便開始準備追加撥款申請，以支付相關費用。這項程序通常是為了確保軍方即使在戰時也能保持應對全球威脅的戰備狀態。

據兩位知情人士透露，在國防部內部，這項工作由副國防部長范伯格（Steven Feinberg）領導。過去一年，范伯格一直致力於美國國防工業的發展，並致力提高精準引導武器的產量。這些武器因戰爭而迅速消耗殆盡。

2008年9月28日，圖為美國國防部五角大樓（Pentagon）的鳥瞰圖。（Reuters）

一位知情人士表示，范伯格的辦公室制定了一系列方案，旨在迅速解決國防部的彈藥短缺問題，並刺激該國有時發展緩慢的國防工業。