沙特外長：與德黑蘭信任破裂　保留對伊採取軍事行動權利

沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）3月18日表示，在遭伊朗彈道導彈襲擊後，利雅得與德黑蘭之間的信任已完全破裂，沙特將保留對伊朗採取軍事行動的權利。他還警告伊朗反思其錯誤判斷。



費薩爾周三說，當日有兩座煉油廠遭到攻擊，「這究竟是出於什麼目的？伊朗人必須明白，這將會帶來後果。」他再次警告德黑蘭，認為可以透過向沙特阿拉伯或其他海灣國家施壓是錯誤的。

費薩爾指出，伊朗對鄰國採取預謀敵對行動，不僅直接發起襲擊，還透過地區代理人實施破壞，他敦促德黑蘭約束相關勢力。

2026年3月2日，沙特阿拉伯拉斯塔努拉（Ras Tanura），衛星圖像顯示，美國和以色列與伊朗持續開火之際，煉油廠遭無人機襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

他補充稱：「沙特及其夥伴擁有強大的軍事能力，我們展現出的耐心並非無限。可能是一天，兩天，也可能是一個星期；我不會妄下斷言。」

此前，伊朗指責以色列襲擊其南帕斯（South Pars）天然氣田設施，導致地區衝突大幅升級、國際油價飆升。伊朗隨即誓言打擊海灣地區石油天然氣目標，並向卡塔爾與沙特發射導彈報復。