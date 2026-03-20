國際海事組織：海軍護航並非解決霍爾木茲海峽危機長久方案
撰文：聯合早報
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聯合國國際海事組織秘書長杜明基斯（Arsenio Dominguez）說，海軍護航不是解決當前霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）危機的長期可持續方案。只有衝突結束，航運才不會淪為附帶損害的犧牲品。
新華社報道，國際海事組織（IMO）理事會第36屆特別會議3月19日在位於英國倫敦的總部閉幕。杜明基斯在會後記者會上說，海軍護航不是百分之百安全的安排，船隻仍然可能成為襲擊目標，風險依然存在，這不是能完全消除海員們現在所承受壓力和風險的解決方案。
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近日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）連續催促歐洲國家及其他盟友參與霍爾木茲海峽護航，並抱怨一些盟友對協助美國「不熱衷」。目前，美國的多個歐洲盟友已明確排除軍事參與可能。
就霍爾木茲海峽局勢，國際海事組織理事會表示，考慮到數量龐大的被困商船，理事會鼓勵建立一個諸如海上安全走廊的框架，作為一項緊急臨時措施，通過和平方式並在自願基礎上，促進商船從高風險和受影響地區疏散至安全地點。
這項建議由巴林、日本、巴拿馬、新加坡、阿拉伯聯合酋長國提出，得到美國支持，於18日提交給國際海事組織理事會會議。
國際海事組織提供的數據顯示，美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，至少七名海員在霍爾木茲海峽區域發生的商船遭襲事件中喪生，另有數人受重傷。目前，仍有約2萬名海員滯留在波斯灣的船隻上。
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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】