中東衝突擾亂全球能源供應 英媒：中國提前佈局彰顯優勢
撰文：林嘉敏
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《衛報》3月20日刊出文章指，在現今動蕩的中東局勢中，中國多年為全球能源危機做準備，包括儲備豐富油氣、發展可再生能源，顯出更強的緩衝能力。
文章談到2021年時，中國國家主席習近平視察中國一處大型油田時曾表示，中國必須「掌握自己的能源供應」。
多國陷能源緊縮 中國仍處境明朗
自伊朗戰爭以來，中東石油出口量暴跌61%，嚴重衝擊依賴中東原油的亞洲各國。文章指，相對多個亞洲經濟體來說，中國受中東影響較小，牛津能源所中國能源項目主任梅丹（Michal Meidan）指，從龐大石油和液化天然氣（LNG）儲備到強大替代能源，包括風能和太陽能等，中國能源系統擁有「顯著緩衝」。中國約一半原油來自中東，遠低於日本95%的依賴比例。
戰略儲備兜底 能源轉型護航
為應對海外供應波動，中國建立龐大石油儲備。哥倫比亞大學全球能源政策中心估計，中國戰略儲備油約14億桶，雖未公開具體規模，但足以抵禦短期供應衝擊。
此外中國持續推動能源轉型，降低依賴化石燃料，如英國能源智庫Ember指，2024年中國的風能、太陽能和水電工程佔總發電量約31%。另一邊廂，即便中東局勢動盪，伊朗仍持續向主要買家中國供油。Kpler數據顯示，中國自伊朗進口原油僅小幅下滑，從2月日均157萬桶降至3月日均 147萬桶。
長期危機仍存 能源韌性待驗
不過危機持續升級仍給中國帶來挑戰。釋放能源儲備說易行難，中國戰略石油儲備機制僅測試過一次。梅丹表示「雖然再次大規模地釋放戰略儲備油並非不可能，但這或要是長期供應短缺和價格大幅上漲。」
文章指，若危機從數周延至數月、全球能源市場持續承壓，中國的能源韌性將與全球一同面臨嚴峻考驗。
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