英國肯特郡官員：腦膜炎疫情或傳至國內其他地區　法國一感染者亡

英國南部肯特郡（Kent）近日爆發侵襲性腦膜炎球菌疾病（簡稱腦膜炎）疫情，截至20日包括確診和疑似確診者在內，總案例數量增加至29宗，當中有2人死亡。一名衛生官員表示，未來數週內很可能有無症狀感染者將病菌傳播至英國其他地區。

另據法國《世界報》同日報道，法國諾曼第大區一名女性亦侵襲性腦膜炎球菌病死亡，當地衛生部門表示目前無法將該死亡病例與英國腦膜炎疫情關聯。



英國天空新聞（Sky News）報道，目前29宗案例中包括18宗確診、11宗疑似案例，當中兩名死者均為學生。官員表示，目前為止所有案例都與肯特郡坎特伯雷市（Canterbury）夜店發生的「超級傳播事件（superspreading event）」有關，當地已有四間學校出現確診案例。

資料照片：2026年3月18日，在英國坎特伯雷，一名學生戴著防護口罩走過肯特大學校園。此前，肯特郡爆發了腦膜炎疫情。（Reuters）

肯特郡議會公共衛生主任Dr Anjan Ghosh 表示，未來四周內很有可能有學生離開校園後將病菌傳染給同一住所內的其他人，在肯特郡以外形成個別家庭傳播群組。但他表示，這些病例「可控」並且傳染風險較低。他又稱，不太可能在肯特郡外出現另一個感染群組。

法國《世界報》報道，法國能源巨頭歐安諾（Orano）位於諾曼第大區工廠的一名女性員工因侵襲性腦膜炎球菌病死亡，該公司確認約50名可能與該感染者有過接觸的人員，表示這些接觸人員將接受為期48小時的預防性抗生素治療，並居家觀察10天。

諾曼第大區衛生局表示目前無法將該死亡病例與英國腦膜炎疫情關聯。