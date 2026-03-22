英媒：英國核動力潛艦部署阿拉伯海　應對中東局勢升溫

據英國《每日郵報》（Daily Mail）3月22日報道，英國一艘配備戰斧（Tomahawk）巡航飛彈的核動力潛艦安森號（HMS Anson）已部署在阿拉伯海，使英國具備在區域衝突升級時發動長程打擊的能力。



報道稱，搭載戰斧Block IV飛彈及矛魚魚雷（Spearfish torpedoes）的核動力潛艦HMS 安森號於本月初自澳洲珀斯（Perth）啟航，航行約5500英里後抵達該區域。

美國海軍阿利·伯克級飛彈驅逐艦「弗蘭克·E·彼得森號」在支援對伊朗的「史詩狂怒」行動中發射了一枚戰斧陸攻飛彈。（Reuters）

潛艦會定期浮出水面，與位於諾斯伍德（Northwood）的英國常設聯合總部通訊，任何發射命令均須由首相授權，並由聯合行動指揮官下達。

此次部署前，唐寧街（Downing Street）首相府已授權美國使用英國基地，對威脅霍爾木茲海峽的伊朗目標實施打擊。安森號的動向顯示英國正強化其在中東衝突區域的軍事存在與威懾能力。