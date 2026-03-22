夏威夷暴雨掀22年來最嚴重洪災　逾5000人須撤離　百年水壩或決堤

美媒3月21日報道，夏威夷最近暴雨連連，引發22年來最嚴重的洪災。當局向位於受災嚴重地區的約5500名民眾發疏散命令，並警告當地一座有120年歷史的水壩或有決堤危機。



美媒報道，夏威夷當局表示，救援人員已透過空中和水上搜救，救出逾200名受困人員，洪災未造成任何民眾死亡，也沒有失蹤人口的報告。

州長格林（Josh Green）表示，這是當地自2004年以來面臨最嚴重的洪水，州政府已與白宮聯繫，並得到了聯邦政府支持的保證。

美媒2026年3月21日報道，美國夏威夷最近暴雨成災，迎來22年來最嚴重的洪災。圖為檀香山（Honolulu）消防局於當日上傳的災情照片。（FB@Honolulu Fire Department）

官方尚未對損失進行全面評估，但當地有數十棟甚至數百棟房屋受損，洪水淹沒了夏威夷歐胡島（Oʻahu）北岸的大片區域。

另外，官員一度對位於檀香山（Honolulu）西北約28公里的Wahiawa大壩情況表示擔憂，認為水壩的水位急升隨時有可能決堤。然而，歐胡島緊急管理部門發言人皮爾斯（Molly Pierce）21日表示，危險狀況目前相對已有所緩和。

報道指，當地21日出現水位下降、天空短暫放晴的現象，但由於仍有多場暴雨即將到來，當地國家氣象局警告民眾不要放鬆警惕。