美航女客擴音播影片　無視勸導還爆粗遭警帶離　全機乘客拍手歡送

美國航空（American Airlines）一架從邁阿密飛往坦帕的航班，日前發生一宗誇張的擾客事件。一名女乘客在機艙內以手機擴音播放影片，無視空服員兩次「禮貌勸導」使用耳機，隨後情緒失控在機艙內瘋狂尖叫、飆罵髒話。最終警方強行介入將其護送下機，全場乘客在該女子離開時爆發熱烈掌聲。



拒用耳機還罵人 女客失控：才播30秒也要趕？

根據《每日郵報》報道，流出的影片顯示，這名女乘客在飛機尚未起飛前，便因「手機開擴音」播放影片干擾他人遭到空服員提醒。在兩次警告未果後，空服員要求離開航班，不料該女子瞬間暴怒，對着空服員大喊：「我他X的才播放了30秒，音量只有50%，這就是你們把我趕下機的理由？」

現場目擊者指出，該女子說話含糊不清、神情怪異。當空服員試圖以手勢安撫其情緒時，她變本加厲地咆哮：「去報警啊！第二次警告後我就停止了，我真的停止了！」

咆哮警察遭強行撤離！乘客鼓掌叫好歡送

眼見局勢失控，多名警察登機對峙。女子見警察到場不僅未收斂，甚至在被要求收拾行李時，站起身揮舞雙手，並一度抓住其中一名警察的手臂推擠。

面對警察的護送，女子嘶吼：

難道我不能表達我的感受嗎？

警察則冷靜回擊：「妳能到機艙外在那邊表達感受嗎？」最終，女子在咒罵聲中被帶離飛機，離開時還不忘對着後方乘客搖手指。等她終於下機，全機旅客不僅歡呼，更集體鼓掌感謝空服員與警方的果斷處置。

航空政策趨嚴「不戴耳機恐禁飛」

為了維護機艙安寧，各大航空公司對個人裝置的音訊規範正日趨嚴格。聯合航空（United Airlines）已悄悄更新政策，明確要求乘客觀看影片或聽音樂必須配戴耳機。若拒絕配合，任何未配戴耳機播放聲音的人都可能被請下飛機，甚至面臨該航空公司「永久禁飛」的黑名單處分。拍攝影片的網友表示，美航空服員全程保持禮貌與專業，「真是個突發狀況，我做夢也沒想到會親眼目睹這一幕。」

【延伸閱讀】日本網紅患ADHD仍挑戰長途飛行 途中「發狂」霸廁所狂拍片遭圍剿（點擊放大瀏覽）

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】