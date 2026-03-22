萬斯據報私下評估退出2028大選　家庭與政治因素交織

美媒3月20日報道，美國副總統萬斯（JD Vance）已向親近盟友私下表示，可能不會參加2028年總統大選，其未來政治布局因個人家庭規劃與當前政治處境的矛盾而陷入不確定性。



包括《華盛頓郵報》在內傳媒，知情人士透露，萬斯在與核心幕僚的談話中明確表達對參選的猶豫。除因公開支持特朗普政府在伊朗的軍事行動，導致其孤立主義政治品牌與MAGA基本盤產生緊張外，一個關鍵的個人因素是他即將迎來第4個孩子。萬斯表示，將在與妻子烏莎（Usha Vance）適應新生兒家庭生活後，才會對政治未來做出最終決定。

2026年2月9日，美國副總統萬斯（JD Vance）與亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan，未在圖中）於亞美尼亞首都埃里溫（Yerevan）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

目前，萬斯的政治處境因多重因素變得複雜。一方面，保守派評論人士指出，萬斯為政府伊朗政策辯護的立場，與特朗普2024年「不開新戰線」的承諾相悖，可能損害其在大選中的吸引力。

另一方面，特朗普據報正積極比較萬斯與國務卿魯比奧作為潛在繼任者的優劣，甚至私下徵詢顧問與捐助者的意見，此舉加劇共和黨內的競爭態勢。儘管萬斯近期在密西根州透過推動選民身分證等議題成功凝聚保守派支持，但這些公開表現能否轉化為穩固的競選基礎，仍有待觀察。