日本大阪市區接連出現鹿隻　政府料其來自奈良　籲民眾勿餵飼

日本大阪警方獲悉當地「有鹿出沒」後，大阪市政府表示：「這鹿隻似乎對人類沒有威脅，（政府）也沒有捕捉它的計劃。」縣警方已警告民眾不要靠近或餵食鹿隻。



市政府表示，若野生動物造成人身傷害，可依法進行「有害捕獲」，但目前仍以觀察為主，並呼籲民眾切勿接近或餵食。

「奈良の鹿愛護会」表示，由於入境遊客數量增加，食物充足，去年公園內的鹿群數量達到創紀錄的1465隻。

他們解釋： 「即使它們已習慣人類，我們也不能斷定它們就是奈良公園的鹿，因為剛離開鹿群的年輕雄鹿有時會在領地爭奪戰中落敗，然後遊蕩到很遠的地方。」

資料圖片：2026年3月22日，民衆在大阪市區拍攝到的鹿隻（X@Teruki_Nosaki）

大阪警方3月22日上午8時30分許接獲多個報案電話稱在大阪市宮古島區善源寺町1丁目附近「有鹿出沒」。

該鹿隨後移動至距離繁華街區梅田僅約2公里的一處公園內，引發民眾圍觀與警方警戒。據大阪府警都島署表示，目前未接獲有人受傷的報告，當局正密切觀察牠的動向。

該頭鹿於22日午間被發現在公園內啃食草木、隱身樹叢。警方在現場勸導民眾保持距離。大阪市政府指出，自21日起，鶴見區、城東區亦接獲多個目擊通報，可能為同一隻鹿；約十日前，東大阪市也曾有民眾目擊。目前尚無法確認這頭鹿是否來自奈良公園。