聯合國確認地球經歷有史以來最熱十年　全球能量失衡創新高

聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization, WMO）3月23日發布年度《全球氣候狀況》報告，確認2015至2025年為有記錄以來最熱的十一年，其中2025年地球能量失衡（地球吸收與釋放太陽能的差值）達到歷史新高，報告警告氣候變化的後果恐將持續數百年甚至數千年。



報告指出，2025年全球平均氣溫較1850-1900年基準高出約1.43°C，是有記錄以來第二或第三熱的年份。最熱年份2024年則高出約1.55°C。

數據顯示，多餘熱量逾90%被海洋吸收，2025年海洋熱含量創紀錄，導致海平面較1993年衛星測量初期上升約11公分，關鍵地點的冰川質量跌幅亦接近有史以來最差。

有記錄以來最熱的七個年份分別是2016年、2020年、2019年、2015年、2017年、2018年和2014年，排名依據是它們與20世紀平均氣溫的偏差程度。（美國國家海洋暨大氣總署國家環境資訊中心NOAA NCEI）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）形容全球氣候處於「緊急狀態」，各項關鍵指標均亮紅燈，他強調，對化石燃料的依賴正同時破壞氣候與全球安全。

WMO科學官員甘迺迪（John Kennedy）指出，當前氣候受拉尼娜現象（La Niña）影響，預測2026年中將轉為中性，隨後可能發展厄爾尼諾現象（El Niño），導致2027年氣溫可能再度攀升。