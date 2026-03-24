OnlyFans老闆Leonid Radvinsky病逝　終年43歲　身家達約40億美元

知名成人社交網絡平台OnlyFans3月23日宣布，公司老闆Leonid Radvinsky因罹患癌症病逝，終年43歲。據彭博億萬富豪指數去年5月的數據，他單是靠平台的各項利潤，便擁有高達至少38億美元（約297億港元）的淨資產。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》23日報道，OnlyFans公司在聲明中提到，Leonid Radvinsky在與癌症長期博鬥後安詳離世，並請求外界尊重其家人的隱私。

2024年2月29日，路透社插圖中顯示OnlyFans的標誌。（Reuters）

據公司提供的資訊，Leonid Radvinsky出生於烏克蘭並在美國芝加哥長大，他2018年從兩名英國創始人手中收購了於2016年成立的Onlyfans平台，並成為該公司董事和大股東。

Onlyfans創作者可以在該平台發布影片、照片甚至直播，並向訂閱者收取小費或月費。平台會抽取所有用戶收入的20%，作為提供服務的回報。Onlyfans上的內容包羅萬象，但最引人注目的便是其色情內容。它2021年曾一度宣布禁止色情內容，但最終「轉軚」擱置計劃至今。

知名成人社交網絡平台OnlyFans2026年3月23日宣布，公司老闆Leonid Radvinsky因罹患癌症病逝，終年43歲。圖為Leo Radvinsky2020年在社交平台FB上傳的照片（FB@Leo Radvinsky）

公司在Leonid Radvinsky帶領下規模和人氣迅速增長，據Onlyfans提交的文件顯示，它在2024年擁有超過3.77億名用戶，並獲得了14億美元的收益。

Leonid Radvinsky也因此而獲得巨額財富，於收購Onlyfans後三年便登上了福布斯年度億萬富翁排行榜。彭博社報道，Leonid Radvinsky離世前仍在洽談出售其持有的60%公司股份，如果當時成事，將進一步提升其擁有的財富。