OnlyFans老闆Leonid Radvinsky病逝　生前行事衝擊互聯網內容模式

43歲的成人內容平台OnlyFans老闆拉德文斯基（Leonid Radvinsky）在與癌症長期抗爭後，3月23日於佛羅里達州逝世。這位行事低調的烏克蘭裔美國企業家，身後留下了一個估值數十億美元的數碼帝國，亦為創作者經濟、互聯網內容變現模式帶來變革。



拉德文斯基（Leonid Radvinsky）是誰？

拉德文斯基是一位烏克蘭裔美國企業家，也是成人內容平台OnlyFans擁有者與最大股東。他於1982年出生在烏克蘭敖德薩，幼年移居美國芝加哥，畢業於美國西北大學經濟系，具有程式開發背景。他以隱居著稱，與妻子丘德諾夫斯基（Katie Chudnovsky）熱衷於慈善事業，身後還留下四個孩子。

OnlyFans如何在他手中成功崛起？

拉德文斯基的商業版圖並非始於OnlyFans。早在2004年，他便收購成人網絡攝像頭平台MyFreeCams，由此累積成人內容領域的早期經驗。OnlyFans是一個成立於2016年、總部位於英國的社群媒體與內容訂閱平台。2018年，他從英國斯托克利家族手中買下OnlyFans母公司，成為大股東，其後憑藉「創作者收入抽成80%、平台傭金抽成20%」模式迅速擴張。

疫情期間封鎖措施令創作者與用戶轉向線上，訂閱模式迎來爆發式增長。創作者透過向粉絲（訂閱者）收費提供獨家照片、影片或直播內容獲利，雖以成人內容聞名，但亦包含健身、烹飪等類型。

2024年2月29日，這張插圖可見 OnlyFans 標誌。（Reuters）

2024年平台用戶達3.77億，年收入約14億美元（約109億港元）。他本人在2021年至2025年間累計獲得18億美元（約140億港元）股息，逝世時淨資產約47億美元（約367億港元）。

他將OnlyFans從小眾成人平台打造為創作者經濟核心平台——透過創作者自主、粉絲付費、透明分潤，讓數百萬創作者實現互聯網內容變現，重塑創作者經濟。

儘管功成名就，他2025年試圖出售平台卻因成人屬性受阻，也曾被曝與妻子向美國以色列公共事務委員會（AIPAC）捐款1100萬美元（約8580萬港元），這一說法被本人否認。如今這位刻意隱於幕後的企業家悄然落幕，卻為數碼創業領域帶來了深遠影響。