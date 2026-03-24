特朗普稱可通過協議實現戰爭目標 內塔尼亞胡矢言繼續空襲伊朗
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月23日表示，當日曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通電話，對方表示可透過達成協議，以實現對伊朗的戰爭目標。內塔尼亞胡則稱，以色列將繼續空襲伊朗和黎巴嫩。
內塔尼亞胡表示，特朗普在通話中指出，美國和以色列可利用「共同取得的重大戰果」，以促成與伊朗達成協議，從而實現今次戰爭目標，相關協議「將切實維護美以核心利益」。
內塔尼亞胡表示，他在任何情況下都將捍衛以色列的根本利益，以色列將繼續空襲伊朗和黎巴嫩，摧毀伊朗的導彈計劃和核計劃，並重創黎巴嫩真主黨。他又透露，以色列日前「清除」了兩名伊朗核科學家。
23日早些時候，特朗普稱美國正與伊朗一名「領導人」對話，且已就多項協議要點達成共識。不過，伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）表示，伊朗過去幾天收到部份友好國家的信息，指美國要求通過談判結束戰爭，伊朗已根據原則立場作出恰當回應，但未與美國進行任何談判。
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