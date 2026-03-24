伊朗總統與巴基斯坦總理通話　強調通過外交斡旋緩和局勢

伊朗伊斯蘭革命衛隊和伊朗媒體3月23日發布消息說，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與巴基斯坦總理夏巴茲（Shahbaz Sharif）通話，雙方強調急需緩和波斯灣局勢並就此進行外交斡旋。此前有媒體稱，美伊可能本周在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。巴基斯坦外交部發言人表示，如果美伊雙方都有談判意願，巴基斯坦可隨時為談判提供場所。



圖為2026年3月23日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭一棟住宅樓遭空襲，損毀嚴重。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

新華社報道，夏巴茲表示，他與佩澤希齊揚就波斯灣地區嚴峻局勢進行了討論，雙方一致認為急需緩和局勢、開展對話以及外交斡旋。他同時強調伊斯蘭世界保持團結的重要性，並重申巴基斯坦致力於在促進地區和平方面發揮建設性作用。

同一天，巴基斯坦外交部在社交媒體上說，巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Mohammad Ishaq Dar）與伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）通話，達爾強調應以對話和外交手段促進地區和平、安全與穩定。雙方同意就地區局勢保持聯繫。

圖為2026年3月21日，美以對伊朗進行軍事打擊期間，伊朗首都德黑蘭有建築物被炸毁。（REUTERS）

據美國Axios同日報道，以色列官員稱，多個國家正試圖協調伊朗議會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）和美國副總統萬斯（JD Vance），本周晚些時候在巴基斯坦首都伊斯蘭堡會談。