美參議院批准馬林出任國土安全部長 承諾部門不再佔據新聞頭條
撰文：韓學敏
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美國參議院3月24日以54票對45票，批准共和黨參議員馬林（Markwayne Mullin）接替因爭議去職的前部長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部（DHS）部長，負責美國的移民執法、邊境保護及機場安全等事務。
馬林是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的堅定支持者，曾稱讚政府打擊無證移民的標誌性承諾，承諾將「保衛人民」和「捍衛國土」。
「我可能和在座各位意見不一，但身為國土安全部長，我會保護所有人，」馬林說在聽證會上表示：「我的目標是，六個月後，我們不再每天都佔據新聞頭條。」並承諾除非事態緊急，否則移民及海關執法局（ICE）人員在進入房屋時將使用司法搜查令。
他面臨的主要質詢包括其過去關於政治暴力的言論，以及對今年1月在明尼阿波里斯被聯邦移民官員擊斃的男子普雷蒂（Alex Pretti）時，他發言稱「普雷蒂精神錯亂並意圖傷害探員」。馬林對相關言論表示遺憾，但稱在調查完成前不會向普雷蒂的家人道歉。
此項任命正值國土安全部陷入資金短缺之際，特朗普政府將此歸咎於民主黨拒絕撥款，前部長諾姆因在任期間的多項爭議事件而被免職。
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