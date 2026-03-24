美參議院批准馬林出任國土安全部長　承諾部門不再佔據新聞頭條

美國參議院3月24日以54票對45票，批准共和黨參議員馬林（Markwayne Mullin）接替因爭議去職的前部長諾姆（Kristi Noem）出任國土安全部（DHS）部長，負責美國的移民執法、邊境保護及機場安全等事務。



馬林是總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的堅定支持者，曾稱讚政府打擊無證移民的標誌性承諾，承諾將「保衛人民」和「捍衛國土」。

「我可能和在座各位意見不一，但身為國土安全部長，我會保護所有人，」馬林說在聽證會上表示：「我的目標是，六個月後，我們不再每天都佔據新聞頭條。」並承諾除非事態緊急，否則移民及海關執法局（ICE）人員在進入房屋時將使用司法搜查令。

數碼新聞媒體「新聞運動」（News Movement）發布了一段約兩分鐘的影片。影片顯示，在一場抗議活動中，普雷蒂對坐在車內的ICE特工叫喊，並在警車駛離時踢壞車輛尾燈，隨後特工從車內出來，將其壓制在地。（Facebook@Donald Trump For President）

他面臨的主要質詢包括其過去關於政治暴力的言論，以及對今年1月在明尼阿波里斯被聯邦移民官員擊斃的男子普雷蒂（Alex Pretti）時，他發言稱「普雷蒂精神錯亂並意圖傷害探員」。馬林對相關言論表示遺憾，但稱在調查完成前不會向普雷蒂的家人道歉。

此項任命正值國土安全部陷入資金短缺之際，特朗普政府將此歸咎於民主黨拒絕撥款，前部長諾姆因在任期間的多項爭議事件而被免職。