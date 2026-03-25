尹錫悅據報向獄警索要食物遭嫌棄　被指行為粗暴像「麻煩的客人」

據韓媒3月24日報道，目前被關押在首爾拘留所的韓國前總統尹錫悅被指無視獄警且行為粗魯，還經常向獄警索要食物與咖啡，更有獄警私下稱他是「麻煩的客人」。



韓國《韓民族日報》引述前法務省監察長柳爀表示，從相識的獄警處得知，尹錫悅對待獄警態度冷淡，甚至讓獄警感到不被尊重，只顧單方面提出個人要求，例如「想多喝點咖啡」。柳爀更引述匿名獄警的說法，稱尹錫悅「食量很大」、「胃口特別好」，並對方因經常抱怨飲食，形容尹錫悅「差不多就像麻煩客人」，導致獄警不願與其交談。

2025年2月20日，韓國首爾憲法法院，被彈劾的總統尹錫悅出席彈劾案庭審。（Reuters）

柳爀還補充這些說法引述獄警主觀感受，強調獄警「不是會說謊的人」，而自己只是「把聽到的內容原封不動地轉述而已，自認並沒有甚麼問題。」

不過尹錫悅的律師則對這些說法表示反對，稱柳爀說法「不過是惡意的傳聞而已」，強調尹錫悅被拘期間，一直遵守法規並配合當局指示，否認有無視獄警或提出不當要求，還批評對方有關尹錫悅「食量很大」說法是故意曲解，「超出人格評價，屬於不當的攻擊」。

當地時間2月19日，韓國首爾中央地方法院就前總統尹錫悅涉嫌發動內亂案作出一審宣判，裁決尹錫悅內亂頭目罪罪名成立，判囚他終身監禁。