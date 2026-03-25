特朗普稱郵寄投票易生舞弊　卻於佛州補選以郵寄投票

儘管美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再聲稱郵寄投票容易出現選舉舞弊，但路透社3月24日報道，在佛州的州參議員和州眾議員補選中，特朗普透過郵寄進行投票。



圖為2026年3月23日，美國總統特朗普（Donald Trump）於田納西州孟菲斯（Memphis）參訪貓王故居。（Reuters）

路透社報道，特朗普23日在田納西州孟菲斯（Memphis）出席公開活動時，仍稱郵寄投票容易出現舞弊，「我們必須對此採取行動，這屬於國土安全範疇」。

而在22日，特朗普也重申除非民主黨批准通過「拯救美國法案」（SAVE America Act），否則共和黨不應就國土安全部（DHS）的撥款達成協議。該法案要求，選民登記時必須提供美國公民身份證明，且除非因為生病、身障、服兵役或旅遊等特殊理由，一律禁止使用郵寄投票，以防選民舞弊。

不過，根據佛州棕櫚灘縣（Palm Beach County）的公共紀錄，特朗普在當地州參議員和州眾議員補選中，是以郵寄方式進行投票。而且儘管他主要居住白宮，但白宮稱他是棕櫚灘居民。

圖為2024年9月，北卡羅來納州選舉人員準備好郵寄選票，將寄給申請了郵寄投票的選民。（Reuters）

白宮發言人威爾斯（Olivia Wales）表示，正如特朗普此前所說，「拯救美國法案」允許國民在特定情況下郵寄投票，這符合常理。但不應允許全民郵寄投票，因為它極易出現舞弊。

路透社稱，這並非特朗普首次郵寄投票。根據白宮發言人過去說法，他曾在2018年中期選舉郵寄投票。