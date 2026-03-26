伊朗革命衛隊稱擊落美軍F-18戰機　美方指「消息不實」｜有片

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）3月25日（周三）聲稱擊落一架美軍F-18戰鬥機，並在伊朗英文電視台Press TV於社交平台X的帳戶上，發布一段疑似墜機影片。美國中央司令部（CENTCOM）後來駁斥伊朗稱擊落F-18戰機的說法，向阿納多盧通訊社表示，「這一消息不實」。



綜合外媒報道，伊朗媒體在發布影片的同時配文稱，「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布，已成功擊落一架美國F-18戰機」。

一位伊朗高級官員此前向Press TV表示，美國提出的停戰條件「過份」，指戰爭只會「按照德黑蘭自己的條件和時間表結束」。

這位官員還表示，伊朗認為特朗普（Donald Trump）政府最新提出舉行談判的提議「只是一種策略」。鑑於美國目前正在向該地區增派數千名士兵，伊朗懷疑特朗普推動和平談判是在虛張聲勢。