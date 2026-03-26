美國男稱「戰爭因素」滯留泰機場10天　泰官員駁：博流量騙捐款

一名美國男子在Instagram上記錄他「住在」泰國素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport，機場代碼BKK）長達10天的生活，引發關注。



根據《TheThaiger》報導，該男子3月15日從新加坡飛抵泰國，預計前往東南亞某國轉機，最終返回美國。然而泰國移民官在入境審查時，認為該男子外觀狀態有所異常，拒絕他的入境申請。

泰國素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）（Unsplash）

這名美國男子在Instagram上記錄滯留泰國素萬那普機場的生活：

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泰國移民局第二分局指揮官卡塔通少將（Pol Maj Gen Kathathorn Khamthiang）解釋，依照規定，載送旅客入境的航空公司有責任照顧、安排航班將被拒絕入境的旅客送往目的地，然而該男子在IG表示，因為戰爭關係，他無法負擔漲價的機票，不斷標註航空公司，要求航空公司「做正確的事（do the right thing）」。

一名美國男子稱「戰爭因素」滯留在泰國素萬那普機場10天。（截取自Instagram@rastagraphy）

卡塔通少將認為，在男子滯留在機場的日子裏，航空公司善盡職責和規定照顧他，該男只是為了博取流量以賺取捐款，呼籲民眾不要被利用。該男子最終順利離開泰國，他的最新貼文顯示，已入境美國國土。

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