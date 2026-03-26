美國20歲女酒駕瘋狂撞人群釀4傷　「被捕照露齒笑」遭炎上︱有片

美國肯塔基州一名20歲女子Kaydence Carpenter，3月22日駕駛一輛Tesla Model 3汽車，於費耶特縣萊星頓（Lexington）市中心一處停車場衝上行人路，造成至少4名途人受傷。她在被捕後於拘留中心拍攝了入獄照，其笑容燦爛的表情引起外界爭議。



紐約郵報報道，事發於凌晨約2時15分。從現場閉路電視可見，Carpenter首先與路邊4人發生爭執，之後迅速進入車內倒車，再突然加速向前衝向人群，約10多名路人驚慌閃避，場面一度失控。

當地警方表示，該車輛在駛離停車場期間撞擊至少3人，其後更逆線行駛，引起途人關注。當局指，4名傷者送醫後均無生命危險，預計可完全康復。

Carpenter瘋狂駕駛撞傷多人外，這一案件之所以引發熱議的另一原因是，她在拘留中心拍攝的入獄照時，面帶燦爛笑容，外界有聲音批評，她在犯下案件性質如此嚴重的情況下，其態度似乎顯得有點不當。

警方指，Carpenter被捕時赤腳、僅穿上黑色短褲與白色背心，雙眼充血、言語含糊且身上散發濃厚酒氣；她還未能通過現場清醒測試，並拒絕接受呼氣酒測。此外，警方在其車內發現一張疑似偽造身分證。

根據法院文件，Carpenter目前面臨包括4項二級攻擊罪、一級魯莽危害罪、酒後駕駛及危險駕駛等多項指控。她已繳納5,000美元（約3.9萬港元）保釋金候審，法院裁定在案件審理期間暫時吊銷其駕駛執照，案件將於4月14日再度開庭。