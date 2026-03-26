美媒：美軍擬定終結伊朗戰爭「最後一擊」　包括奪島與地面行動

美媒Axios26日引述消息報道，五角大樓正為伊朗戰爭制定「最後一擊」軍事方案，其中包括動用地面部隊與大規模轟炸行動。一些美國官員認為，如果外交方面無法取得進展，五角大樓需要用武力結束戰爭以增加談判籌碼，或讓總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有能夠宣布戰爭勝利的成果。



一些美國官員認為，如果外交方面無法取得進展，特別是霍爾木兹海峽的持續關閉將大大增加軍事衝突的可能性；

報道引述美國官員與知情人士透露，五角大樓制定的「最後一擊」方案包括四種可能：

1. 入侵或封鎖伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）

2. 奪取戰略前哨拉臘克島（Larak），該島設有伊朗的掩體、可破壞貨船的攻擊艇、監控海峽動向的雷達，令伊朗強化對霍爾木茲海峽的控制

3. 奪取戰略島嶼阿布穆薩島（Abu Musa）及海峽入口西側的兩個小島，這些島嶼目前由伊朗控制

4. 在霍爾木茲海峽東側攔截或扣押向伊朗出口石油的船隻。

此外，美軍亦準備了深入伊朗內陸展開地面軍事行動的計劃，以獲取埋藏在其核設施中的高濃縮鈾。另一種可能則是對這些設施進行大規模空襲以阻止伊朗獲得這些濃縮鈾。

這張2025年6月23日拍攝的插圖，可以看到伊朗國旗、一張美元鈔票，以及油管和油桶的輪廓。（Reuters）

不過，特朗普尚未決定是否採取這些方案，白宮官員亦稱所有潛在地面行動均是「假設性」。

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周三（25日）警告伊朗，稱若無法達成協議，特朗普準備「以前所未見的力度」進行打擊。Axios報道指，預計未來幾天和幾周內將有更多增援抵達中東，包括兩個海軍陸戰隊遠征部隊，以及第82空降師率領的一個數千人的步兵旅。

伊朗方面，議會議長加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）指情報顯示敵方正準備佔領伊朗島嶼，表示不信任特朗普推動談判的舉動，警告將對區域內支持對伊朗軍事行動的國家基礎設施發動攻擊。