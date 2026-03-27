美國擬向中東增派萬人地面部隊　加強伊朗談判軍事施壓

據《華爾街日報》3月26日引述五角大樓知情官員透露，美國國防部正在考慮向中東增派多達1萬人的地面部隊，為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與伊朗進行和平談判的同時，提供更多軍事選項。



這支地面部隊可能包括步兵和裝甲車輛，將增援已部署在該地區的約5000名海軍陸戰隊員及第82空降師的數千名傘兵。目前尚不清楚新增部隊的具體部署位置，但很可能在伊朗及哈爾克島（Kharg Island）附近活動。特朗普曾多次表示，無論美國盟友是否提供協助，他都將開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。

特朗普26日在社交平台Truth Social發文稱，應德黑蘭要求，他將襲擊伊朗能源設施的最後期限推遲10天至美東時間4月6日晚上8時（本港時間4月7日上午8時）。這是自特朗普限令伊朗48小時內重新開放霍爾木茲海峽以來，第二次延長最後期限，他同時表示與伊朗的談判進展非常順利。

2026年3月26日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台Truth Social發文稱，應德黑蘭要求，他將襲擊伊朗能源設施的最後期限推遲10天至美東時間4月6日晚上8時（本港時間4月7日上午8時）。他同時表示與伊朗的談判進展非常順利。（Truth Social@realDonaldTrump）

白宮副新聞秘書凱利（Anna Kelly）表示，所有關於部隊部署的公告都將由國防部（戰爭部）發布，並強調總統特朗普始終掌握所有軍事選項。負責駐中東美軍的美國中央司令部發言人則拒絕置評。